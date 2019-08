Márfi Gyula érsek kápolnát áldott meg Pördeföldén

2019. augusztus 13. 14:34

Dr. Márfi Gyula nyugalmazott veszprémi érsek, apostoli kormányzó szentmise keretében áldotta meg szülőfalujában a felújításon átesett kápolnát.

A főpásztor a szentmisét Végi Csaba szécsiszigeti esperes-plébánossal és a vendéglátó Németh Csaba pákai plébánossal mutatta be. Szentbeszédében az érsek a templomok, kápolnák fontosságáról beszélt, hogy miért is fontos nekünk hívő embereknek, hiszen a kőfalak között érezzük igazán az Isten közelségét, erejét. E falak közt van meg az a légkör, erőtér, atmoszféra, amelyben a mindenütt jelenlévő Isten közelsége fogható. Legyünk hűségesek e templomhoz, legyünk mi is a Szentlélek kegyelméből élő templomok, élő kövek az egyházban- mondta a főpásztor.

A szentmise után a kápolna előtt jó hangulatú, kötetlen szeretetvendégség keretében nyílt alkalom barátságos beszélgetésekre, majd érsek atya gyalogosan felkereste szülőházát is.

A Zala megyei kis községben, Pördeföldén jelenleg 65-en laknak, köztük összesen 16 iskolás és óvodás gyermek, akik többsége Pákára jár iskolába, óvodába. A legidősebb lakó 75 éves, így fiatalosnak mondható a közösség.

veszpremiersekseg.hu