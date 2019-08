Tomboló kánikula, megvastagodó felhőzet

2019. augusztus 13. 16:11

Skandinávia felett többközéppontú ciklon örvénylik, amelynek frontrendszere jelenleg Finnország déli felétől Ausztrián át egészen Szardínia szigetéig húzódik. Ez a vonal élesen elválasztja egymástól a kontinens nyugati és keleti felét: előbbi területeken jelentősen visszaesett a hőmérséklet, általában 15 és 26 fok között alakul a délutáni maximum. A frontzóna területén ráadásul erősen felhős az ég, többfelé eső, zápor, az Alpok térségében zivatar is előfordul, helyenként kiadós mennyiségű csapadék gyűlt össze 24 óra leforgása alatt. A keleti országokban ezzel szemben száraz, napos az időjárás, és még tombol a kánikula; a legmelegebb órákban többnyire 31 és 40 fok közötti értékeket mérnek, de az Adriai-tenger partján néhol 41, 42 fok is előfordul. A Kárpát-medencén szerda estig fokozatosan átvonul az említett frontrendszer, sokfelé várható jelentős mennyiségű csapadék, és ezzel együtt hűvösebb levegő érkezik a térségbe.

Várható időjárás az ország területén szerda estig: Estig keleten, délkeleten gyengén, másutt változóan felhős lesz az ég, majd később nyugat felől mindenütt megvastagszik a felhőzet. Napközben még csak elszórtan, késő estétől viszont egyre többfelé számíthatunk záporra, zivatarra, sőt heves zivatarokra is van esély felhőszakadással és jégesővel. Reggelig kiadós mennyiségű csapadék hullhat. Szerdán kora délutántól fokozatosan felszakadozik a felhőzet, a csapadékzóna is kelet felé helyeződik, mögötte azonban ismét kialakulhat helyenként zápor, zivatar. Az északnyugati, északi szél megerősödik, szerdán néhol viharossá fokozódik, emellett zivatarok környezetében is lehetnek viharos lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 22 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 20 és 25 fok között valószínű, de keleten már délelőtt beáll a maximum.

MTI