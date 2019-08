Nincs vége a terrorizmusnak az Iszlám Állam felszámolásával

2019. augusztus 13. 20:27

Halálos áldozata is van annak a merényletnek, amelyet kedden egy ismeretlen férfi követett el Sydney üzleti negyedében. Sajtóbeszámolók szerint a férfi „Allah akbar-t” kiáltott, amikor elfogták a rendőrök. Az akciót még nem vállalta magára az Iszlám Állam, de az elmúlt hetekben több olyan eset is volt, amelyet a terrorszervezetnek tulajdonítottak.

Illusztráció: MTI/EPA/MURTAJA LATEEF

Alig pár hónapja annak, hogy a nyugati országok diadalittas jelentésekben arról számoltak be, hogy legyőzték és felszámolták a terrorszervezetet, ám a kijelentések úgy tűnik, elhamarkodottak voltak.

Az Iszlám Állam ugyanis továbbra is működik



Az ENSZ pedig arról is beszámolt, hogy feltehetően 300 millió dolláros vagyon is maradt a szervezetnél.

Sajtóhírek szerint az Iszlám Állam Szíria egyes részein már újra feléledt, de aggodalomra adnak okot azok az információk is, hogy a terrorszervezet harcosai visszatérnek Európába, így továbbra is fennáll a terrorveszély a kontinensen.

Két különböző entitás

Amikor az Iszlám Állam terrorszervezetről beszélünk, akkor gyakorlatilag két különböző entitásról van szó – jelentette ki Szalai Máté, a Külgazdasági és Külügyi Intézet kutatója a Kossuth Rádió Ütköző című műsorában. Az egyik a Szíriában és Irakban megtalálható helyi hálózat, amelynek 2014-ben jelentős területeket sikerült elfoglalnia, de ma már ezeket szinte mind elvesztette.

A másik része pedig az a globális hálózat, amelynek tagszervezetei és tagjai a világ összes pontján megtalálhatók. Mint mondta, a két hálózat összefüggését vizsgálják, ugyanakkor a tapasztalatok alapján elmondható, hogy egy decentralizációs folyamat zajlik, tehát

nincs szükség arra, hogy a hálózatot központilag bárki is irányítsa.

Szerinte ugyanis minél centralizáltabb lenne a terrorszervezet, annál könnyebb lenne a szervezet folyamatait, pénzmozgását és kommunikációját nyomon követni. Hozzátette, a globális szinten elkövetett merényletek is jóval egyszerűbbek, amelyeket talán nehezebb lenne kivitelezni, ha együtt kellene működniük a tagoknak.

Nincs vége a terrorizmusnak

Az Iszlám Állam felszámolása gyakorlatilag csak a normális állapot helyreállítását jelenti, de ezzel nincs vége a terrorizmusnak – fogalmazott Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő. Véleménye szerint nem is sikerül felszámolni még hosszú évtizedeken át sem. A terrorveszély továbbra is magas szintű Európában, ugyanakkor azt nem tudni, hogy milyen mértékben nőtt, mert még a titkosszolgálatoknak sincs erről információja.

Szalai Máté arról is beszélt, hogy Kelet-Szíriában már látható jelei vannak annak, hogy az Iszlám Állam újra szerveződik. Becslések szerint körülbelül 18 ezer tagja lehet a terrorszervezetnek Szíriában és Irakban együttvéve. Megjegyezte, ez meglehetősen kevés a korábbi, akár százezer taghoz képest.

Egyelőre nem akarnak területeket foglalni

Úgy véli, a stratégiájuk része lehet, hogy egyelőre nem akarnak területeket elfoglalni, hiszen így sokkal nehezebb kiszűrni, hogy mire is készülhetnek. Azok a területek, ahol jelenleg elhelyezkednek, a Szíriai Demokratikus Erők irányítása alá tartoznak, amely egy kurd többségű milícia.

Az Iszlám Állam kommunikációjában igyekszik a kurdokat megszállóknak nevezni azokon a területeken, amelyek nem kurd többségűek. Szalai Máté megemlítette az al-Haul menekülttábort is, ahol körülbelül 60–70 ezer ember található, és az Iszlám Államnak itt komoly befolyása van. Hozzátette, a menekülttábor lakói többségükben fiatalkorúak.

Gyarmati István arra is felhívta a figyelmet, ha az amerikai különleges erők végleg kivonulnak Szíriából, akkor felvetődik a kérdés, hogy mennyire lesz hatékony az ottani védelem. Annyi azonban bizonyos, hogy az Egyesült Államoknak egyre kevésbé szimpatikus, hogy saját embereinek életét kell mindennap kockáztatnia olyan konfliktusokban, amelyek egyre kevésbé megnyerhetők.

