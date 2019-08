Nemzeti elsőáldozással kezdődik az eucharisztikus kongresszus Budapesten

2019. augusztus 13. 21:00

Nemzeti elsőáldozással kezdődik a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus jövőre Budapesten - mondta el Mohos Gábor esztergom-budapesti segédpüspök az M5 kulturális csatorna kedd esti híradójában.

Kép: keresztenyelet.hu

A 2020. szeptember 13-tól 20-ig tartó kongresszus nyitó szentmiséjén, a Puskás Ferenc Stadionban "nagy nemzeti elsőáldozást szeretnénk rendezni, ami nemcsak a határokon belül, hanem a határokon túlról is számos fiatalt és akár idősebb" elsőáldozót vonz majd - fogalmazott Mohos Gábor.



Hozzátette: utoljára 1938-ban volt ilyen elsőáldozás Magyarországon.



A püspök arról is beszélt: az eucharisztia "Isten szeretettitkát" hordozza. Azt, hogy "Isten eljött erre a földre, hogy megossza velünk a sorsunkat annak minden szépségével és minden szörnyűségével együtt".



Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus fő helyszíne a budapesti Hungexpo területe lesz. A találkozó programjában a liturgikus események mellett konferencia, előadások, koncertek szerepelnek, a záró szentmisét szeptember 20-án a Hősök terén mutatják be.



Az eucharisztia szó egyszerre jelent szentmisét, az utolsó vacsorát megjelenítő cselekményt és az Oltáriszentséget, a szentmisén Jézus Krisztus testévé és vérévé átváltoztatott kenyeret és bort.

MTI