Hunvald nem ijedt meg Gyurcsány fenyegetésétől

2019. augusztus 15. 18:24

Tanúim vannak arra, hogy mi történt, mivel a hívás alatt kihangosítottam a telefonomat,így mindenki hallhatta a DK-elnök kijelentését – mondta a Magyar Hírlapnak az erzsébetvárosi politikus.

Ez a hajó már elment – így reagált a Magyar Hírlap kérdésére a szocialista pártot nemrégiben elhagyó Hunvald György, hogy az ellenzéki együttműködés sikere érdekében esetleg visszalép Erzsébetvárosban a polgármester-jelöltségtől, és csupán önkormányzati képviselőnek jelölteti magát.

Az erzsébetvárosi polgármester-jelölés kapcsán az ellenzéki pártok között kialakult kaotikus helyzetről Hunvald György a lapnak nyilatkozva leszögezte, ez a legkevésbé sem az ő, illetve volt pártja, az MSZP hibája. Budapest VII. kerületének egykori szocialista polgármestere, aki hétfőn a blogján megerősítette, hogy független jelöltként ismét harcba száll a polgármesteri székért, hozzátette, őt a helyi MSZP jelölte a posztra, és ezt az MSZP Párttanácsa helybenhagyta. Hunvald blogjában az előzményeket is kifejti, eszerint 2018 februárjában a kerületi MSZP és a DK helyi szervezete megállapodott, hogy országgyűlési képviselőnek a DK-s Oláh Lajost indítják, míg a 2019-es önkormányzati választáson a VII. kerületben a szocialisták állíthatnak jelöltet.

„Engem 2018 decemberében jelöltek a polgármesteri tisztségre, ezért kezdtem idén januárban jelöléseket gyűjteni – hangsúlyozta Hunvald György. – Ezt követően márciusban hívott fel az egyik ellenzéki párt elnöke, hogy az ő pártja akar polgármesterjelöltet állítani, más megoldást elfogadni nem tud. Számára ez a legfontosabb, és ha nem vagyok hajlandó az akaratának behódolni, akkor személyesen vele fogok szembekerülni, és háború lesz” – idézte fel a történteket Gyurcsány Ferenc nevének említése nélkül Hunvald. A Magyar Hírlap kérdésére kijelentette: „Nem szoktam a fenyegetésektől megijedni. Egyébként is tanúim vannak arra, mi történt, mivel a telefonhíváskor kihangosítottam a készülékemet, így mindenki hallhatta a kijelentését.”

A lap felvetésére, hogy Molnár Zsolt, az MSZP budapesti elnöke az ATV-ben azt mondta, lehetségesnek tartja, hogy megállapodnak Hunvald Györggyel abban, hogy inkább képviselőjelöltként induljon, amire a volt MSZP-s kategorikus választ adott: „Ez a hajó már elment! Különben is, Erzsébetvárosban én vagyok a legerősebb ellenzéki jelölt, három hónap alatt ötezer támogató aláírást gyűjtöttem, míg a Momentum csupán háromezer voksot tudott összegyűjteni az EP-választáson.”

Hunvald a blogján arról is ír, ő csupán ahhoz ragaszkodott a Gyurcsánnyal folytatott beszélgetés során, hogy tartsák be a megállapodást, amely a polgármester-jelölés jogát a szocialistákra bízta. Mint kifejtette, azt is elfogadta, hogy ne polgármester-, hanem képviselőjelölt legyen, ám az egyik ellenzéki párt (Hunvald nem közölte, hogy a Momentumról van-e szó – a szerk.) ezt sem tudta elfogadni. Hunvald visszautasítja azt is, amit éppen a DK és a Momentum próbál a választókba sulykolni, miszerint ő a Fidesz jelöltje lenne.

Magyar Hírlap