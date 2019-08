El-selejtező - A Suduvával csap össze a Ferencváros a főtábláért

2019. augusztus 15. 21:37

A magyar bajnok Ferencváros a Suduva csapatával találkozik majd a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének zárókörében, miután a litván együttes hazai pályán is 2-1-re legyőzte az izraeli Makkabi Tel-Avivot az El kvalifikációjának harmadik fordulójában.

A Bajnokok Ligája selejtezőjéből az Európa-ligába átkerült FTC jövő csütörtökön idegenben vívja az első mérkőzést, majd egy héttel később a Groupama Arénában fogadja a litván gárdát.

Európa-liga-selejtező, 3. forduló, visszavágók:



Szpartak Moszkva (orosz)- FC Thun (svájci) 2-1 (0-1)

Továbbjutott: a Szpartak Moszkva kettős győzelemmel, 5-3-as összesítéssel.

AIK (svéd)-Sheriff Tiraspol (moldovai) 1-1 (0-0)

Tj: az AIK, 3-2-es összesítéssel.

Apollon (ciprusi)-Austria Wien (osztrák) 3-1 (1-1)

Tj: az Apollon kettős győzelemmel, 5-2-es összesítéssel.

BATE Boriszov (fehérorosz)-FK Szarajevó (bosnyák) 0-0

Tj: a BATE, 2-1-es összsítéssel.

Mlada Boleslav (cseh)-FCSB (román) 0-1 (0-0)

Tj: az FCSB, 1-0-ás összesítéssel.

FK Suduva (litván)-Makkabi Tel-Aviv (izraeli) 2-1 (2-0)

Tj: a Suduva kettős győzelemmel, 4-2-es összesítéssel.

Sahtyor Szoligorszk (fehérorosz)-Torino FC (olasz) 1-1 (0-0)

Tj: a Torino, 6-1-es összesítéssel.

Bnei Jehuda (izraeli)-Neftci Baku (azeri) 2-1 (1-0)

Tj: a Bnei Jehuda, 4-3-as összesítéssel.

Malatyaspor (török)-Partizan Beograd (szerb) 1-0 (1-0)

Tj. a Partizan, 3-2-es összesítéssel.

Zorja Luhanszk (ukrán)-CSZKA Szófia (bolgár) 1-0 (0-0)

Tj: a Luhanszk, 2-1-es összesítéssel.

Zrinjski Mostar (bosnyák)-Malmö FF (svéd) 1-0 (0-0)

Tj: a Malmö, 3-1-es összesítéssel.



korábban:

HJK Helsinki (finn)-Riga FC (lett) 2-2 (1-0)

Továbbjutott: a Riga, 3-3-as összesítéssel, idegenben lőtt több góllal.



Dinamo Tbiliszi (grúz)-Feyenoord (holland) 1-1 (0-0)

Tj.: a Feyenoord, 5-1-es összesítéssel.



később:

Hapoel Beer Seva (izraeli)-IFK Norrköping (svéd) 19.30 (1-1)

The New Saints (walesi)-Ludorogec (bolgár) 19.30 (0-5)

Trabzonspor (török)-Sparta Praha (cseh) 19.30 (2-2)

AEK Athén (görög)-Universitatea Craiova (román) 20.00 (2-0)

Viktoria Plzen (cseh)-Royal Antwerp (belga) 20.00 (0-1)

Valletta FC (máltai)-Asztana FK (kazah) 20.00 (1-5)

Arisz Szaloniki (görög)-Molde FK (norvég) 20.30 (0-3)

AZ Alkmaar (holland)-FK Mariupol (ukrán) 20.30 (0-0)

Eintracht Frankfurt (német)-Vaduz (liechtensteini) 20.30 (5-0)

KAA Gent (belga)-AEK Larnaca (ciprusi) 20.30 (1-1)

PSV Eindhoven (holland)-FK Haugesund (norvég) 20.30 (1-0)

Racing Strasbourg (francia)-Lokomotiv Plovdiv (bolgár) 20.30 (1-0)

Aberdeen (skót)-HNK Rijeka (horvát) 20.45 (0-2)

SC Braga (portugál)-Bröndby IF (dán) 20.45 (4-2)

Glasgow Rangers (skót)-Midtjylland (dán) 20.45 (4-2)

Wolverhampton Wanderers (angol)-Pjunyik Jereván (örmény) 20.45 (4-0)

Espanyol (spanyol)-FC Luzern (svájci) 21.00 (3-0)



szerdán játszották:

Atromitosz (görög)-Legia Warszawa (lengyel) 0-2 (0-1)

Továbbjutott: a Legia Warszawa 2-0-s összesítéssel.

FK Szaburtalo (georgiai) - FK Ararat-Armenia (örmény) 0-2 (0-1)

Tj.: az Ararat-Armenia 3-2-es összesítéssel.

Vitória Guimaraes (portugál)-FK Ventspils (lett) 6-0 (1-0)

Tj.: a Vitória Guimaraes kettős győzelemmel, 9-0-s összesítéssel.

kedden játszották:

Nömme Kalju (észt)-F91 Dudelange (luxemburgi) 0-1 (0-0)

Tj.: a Dudelange kettős győzelemmel, 4-1-es összesítéssel.

Linfield FC (északír)-Sutjeska Niksic (montenegrói) 3-2 (2-1)

Tj.: a Linfield kettős győzelemmel, 5-3-as összesítéssel.

Dundalk FC (ír)-Slovan Bratislava (szlovák) 1-3 (0-2)

Tj.: a Slovan kettős győzelemmel, 4-1-es összesítéssel.

A többi mérkőzést csütörtökön rendezik.

MTI