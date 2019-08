Villamosszékben kivégeztek egy többszörös gyilkost az Egyesült Államokban

2019. augusztus 16. 08:40

Villamosszékben kivégeztek egy többszörös gyilkost helyi idő szerint csütörtökön este Tennessee állam fővárosában, Nashville-ben.

Illusztráció: pixabay.com

Az 56 éves Stephen West 1986-ban halálra késelt egy 51 esztendős nőt és 15 éves kislányát, akit előtte megerőszakolt. 1999-bem ítélték halálra.



West ügyvédei kegyelmi kérvényt nyújtottak be, azzal érveltek, hogy a gyilkosságot nem is védencük, hanem a bűntársa követte el. A bűntársat, Ronnie Martint külön perben ítélték el, de mivel a gyilkosság elkövetésekor kiskorú volt, életfogytig tartó börtönbüntetést kapott.



West kegyelmi kérvényét Bill Lee, Tennessee állam republikánus kormányzója elutasította. A déli állam ugyanis egyike annak a 27 amerikai tagállamnak, ahol azt is halára ítélhetik, aki nem maga gyilkolt, hanem tettestárs volt gyilkosságban.



Westet méreginjekcióval végezték volna ki, de a hét elején két ügyvédje révén jelezte, hogy inkább a villamosszéket választja. Az ügyvédek ugyan "alkotmányellenesnek" nevezték ezt a kivégzési formát is, de - mint beadványukban fogalmaztak - "kevésbé fájdalmas" a három halálos szerből összeállított méregkeveréknél. Tennessee-ben lehetővé teszik ugyanis, hogy azok, akiket 1999 előtt elkövetett bűncselekményekért ítéltek halálra, választhatnak a két kivégzési módszer között.



A déli államban tavaly augusztus óta három halálos ítéletet hajtottak végre. Jelenleg egy ember vár a siralomházban a kivégzésére, amelyre várhatóan decemberben kerül sor. David Earl Miller, akit szintén gyilkosságért ítéltek el, hétfőn jelezte, hogy ugyancsak a villamosszéket választja.



Tennessee-ben 1960 óta a csütörtöki kivégzés volt a második, amelyet villamosszékben hajtottak végre.



MTI