A nyári viharkárok helyreállításán segít a Katolikus Karitász

2019. augusztus 16. 09:25

Még mindig tartanak a június végi viharkárok miatti helyreállítási munkálatok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében - mondta a Katolikus Karitász igazgató-helyettese péntek reggel az M1 aktuális csatorna és a Kossuth Rádió közös műsorában.

Kép: ecolounge.hu

Zagyva Richárd elmondta, hogy a megyében több épület tetejét megrongálta a jég, ezeket újra kell építeni, ami még most is tart.



Mindent megtesznek, hogy a borsodi viharkárok helyreállításába is bekapcsolódjanak, ehhez támogatókat keresnek - tette hozzá.



Mind anyagi, mind pedig tárgyi segítséget (például építőanyagokat) elfogad a karitász, hogy segíthessen azokon, akik önerőből képtelenek megoldani a helyreállítást.



MTI