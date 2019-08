Felvidék: Örömhír gyermektábor titkos ügynökökkel Ipolyságon

2019. augusztus 16.

Az Ipolysági Református Egyházközség augusztus közepén immár harmadik alkalommal szervezte meg napközis táborát. Idén titkos ügynökök segítették az örömhír közvetítését a gyermekek felé.

„A napközis tábor fő célja az örömhír átadása Isten szeretetének hirdetésével. Ebben az évben titkos ügynökök jöttek közénk, akik Isten üzenetét derítik fel a tábor alatt” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Izsmán Adél, az Örömhír tábor egyik szervezője.

A titkos ügynökök a Biblián keresztül megfogalmazott isteni üzenetet keresik és továbbítják a gyermekek felé.



A napközis tábor vezérfonala az örömhír átadása, ugyanakkor számos kísérőprogram színesítette az öt napot.

Az tábor résztvevői a parókia kertjében

Kép: Pásztor Péter/Felvidék.ma

Délutánonként többek között ügyességi játékokkal, számháborúval, kézműves-foglalkozásokkal, sportolási lehetőségekkel gazdagították a programot.

Csütörtökön a titkos ügynökök kincskereső felderítő útra mentek a város területén. A kalandtúra állomásai közt volt a Honti Múzeum, a volt zsinagóga udvara, a piactér, a katolikus templom előtti tér, valamint a nemrég felújított városliget. Kisebb csapatokat alkotva oldották meg a feladatokat, így jutottak el a kincshez, a városligetben elrejtett Bibliához.

A napközis tábornak közel harminc lakója van. Többségük ipolysági, ám a környező településekről is érkeztek érdeklődők. Az érdeklődők közül több volt a visszatérő táborlakó, voltak olyanok is, akik már harmadik éve vesznek részt a táborozáson. Ugyanakkor akadtak új táborozók is.

A napi foglalkozások mellett bibliai történeteket is felelevenítettek. Ottjártunkkor Jézus Krisztus születése és halála volt a központi téma.

Az egyes bibliai történeti magyarázatok mellett aranymondásokat is tanultak a gyermekek. Az egyes napok bibliai idézetei felkerültek a templom falára is.

„A táborban Isten szavát hallgatjuk, ezt értelmezzük a családias, szeretetteljes légközben”

– emelte ki Izsmán Adél.

A tábor zárása a vasárnapi istentiszteleten lesz, ahol bemutatják a tanult énekeket, felelevenítik a bibliai üzeneteket. A tábor szervezését nagyban támogatták a szülők is,

Az ipolysági református gyülekezet a Barsi egyházmegye kisebb létszámú gyülekezetei közé tartozik. A templomépítő gyülekezet az Ipoly mentén a keresztyén hit végvárának számít. Az istentiszteletek mellett heti rendszerességgel tartanak imaórát, bibliaórát, gyermekeknek szóló istentiszteletet, valamint hittanórákat az oktatási intézményekben. Számos alkalmat tartanak az ünnepek tájékán, illetve rendszeresen szerveznek ifjúsági alkalmakat is, melyekre távolabbi vidékekről is érkeznek fiatalok.

