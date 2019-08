Tlaib visszautasította Izrael engedélyét, hogy beutazzon Ciszjordániába

2019. augusztus 16. 17:31

Rachida Tlaib amerikai demokrata párti képviselőnő pénteken visszautasította Izrael engedélyét arra, hogy beutazzon Ciszjordániába.

Kép: abcnews.go.com

A palesztin gyökerű michigani képviselőnő közölte: inkább nem látogatja meg a palesztin területeken élő családját, mert bár az izraeli kormányzat mégis megadja neki a vízumot, de "súlyos feltételeket" szabott és ő ezt megalázónak érzi.



Az izraeli kormány csütörtökön jelentette be, hogy megtagadja a beutazási vízumot két amerikai demokrata párti képviselőnőtől: Rashida Tlaibtól és Ilhan Omar minnesotai politikustól. Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő a döntés bejelentésekor arra hivatkozott, hogy a két demokrata párti politikus a tervek szerint csakis a palesztin területekre és Kelet-Jeruzsálemba látogatott volna, provokatív céllal. Péntek reggel azonban Jeruzsálemban bejelentették, hogy a Tlaibra vonatkozó tiltást humanitárius okokból megváltoztatták, így a képviselőnő meglátogathatja Ciszjordániában élő rokonait.



Rachida Tlaib Twitteren utasította vissza a vízumot, mert - mint írta - "nem hajolok meg (Izrael) elnyomó és rasszista politikája előtt".



Meglátogatandó nagyanyjára utalva leszögezte: "ő nem akarja, hogy engem elhallgattassanak és bűnözőként kezeljenek (...) Úgy döntötten, hogy ilyen elnyomó körülmények között történő meglátogatása ellentmond mindennek, amiben hiszek, ellentmond a rasszizmus, az elnyomás és az igazságtalanság elleni harcnak".



Rachida Tlaib ls Ilhan Omar a tavaly ősszel tartott félidős választásokon került be az amerikai szövetségi törvényhozásba a Demokrata Párt jelöltjeként. Mindketten muszlim vallásúak és annak a mozgalomnak a hívei, amely azt szorgalmazza, hogy bojkottálják és szankcionálják Izraelt a palesztin területek megszállása miatt.



A Detroitban született Rachida Tlaibnak ma is élnek rokonai a palesztin területeken. Ilhan Omar szomáliai bevándorlóként érkezett az Egyesült Államokba 1992-ben.



Vízumuk megtagadása - amelyet Donald Trump elnök is sürgetett - éles kritikákat váltott ki az Egyesült Államokban, még az Izrael és Trump elkötelezett híveként ismert Amerikai -Izrael Közpolitikai Bizottság (AIPAC) nevű lobbiszervezet - az Egyesült Államok legnagyobb Izrael-barát lobbiszervezete - is szembefordult a döntéssel.



A szervezet közleményben hangsúlyozta: "az amerikai kongresszus valamennyi tagjának meg kell adni a lehetőséget, hogy ellátogasson szövetségesünkhöz, a demokratikus Izraelbe, hogy személyesen fedezze fel az országot".



MTI