Rétvári: a nemzet fennmaradásához kimagasló teljesítmények szükségesek

2019. augusztus 16. 18:12

A kimagasló egyéni teljesítmények, ahogy a múltban, úgy a jövőben is hozzájárulnak a magyar nemzet fennmaradásához, ezért elengedhetetlen azok rendszeres elismerése - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára pénteken Budapesten, az augusztus 20-i ünnep alkalmából tartott díjátadón.

MTI/Mónus Márton

Rétvári Bence a Pesti Vigadó épületében Áder János köztársasági elnök megbízásából adta át a Magyar Bronz Érdemkereszt, a Magyar Ezüst Érdemkereszt és a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozatainak kitüntetéseit, valamint a Bánffy Miklós-, a Bessenyei György-, a Csokonai Vitéz Mihály-, a Gérecz Attila-, a Martin György-, a Móra Ferenc-, a Szinnyei József- és a Pauler Gyula-díjakat.



Az államtitkár köszöntőjében úgy fogalmazott, a nemzeti ünnepek teremtenek alkalmat arra, hogy a közösség elismerje azokat, akik másokért tesznek, kiváló tehetséggel rendelkeznek vagy másoknál több szorgalommal végzik feladatukat.



Kiemelte, a "nemzet születésnapján" fontos felidézni, a ma kitüntetettekhez hasonló embereknek köszönhető, hogy a magyar nemzet egyben tudott maradni, sőt az évszázadok alatt gazdagabbá és többé vált.



Rétvári Bence úgy fogalmazott: a kimagasló teljesítményt nyújtó emberek tették vonzóvá a magyarrá válást az elmúlt több mint ezer évben. Ezzel összefüggésben megjegyezte, a magyarokat nagy nemzeti büszkeséggel töltheti el, hogy az elmúlt évszázadokban sok százezer, sőt milliónyi ember akart magyarrá válni.



Hangsúlyozta, ők a magyarságot olyan erős nemzetnek, közösségnek és kultúrának tartották, hogy annak nevükben, nyelvükben, kultúrájukban és szokásaikban is részeseivé akartak válni.



Az államtitkár kitért arra is, a honfoglalás óta rengeteg birodalom bukott el a Kárpát-medencében, de a magyarok még mindig itt vannak, mert mindig voltak olyanok, akik teljesítményükkel megőrizték a magyarságot.



Rétvári Bence azt mondta, a ma kitüntetetteket nagy elismerés illeti, amiért hosszan el mertek köteleződni egy közösségnek fontos hivatás, kutatási téma vagy bármilyen más feladat mellett.



A kormánypárti politikus szerint azért is kiemelten fontos díjazni és példaként állítani a kitartó teljesítményt, mert ma már nem divatos az ilyen fajta hosszú elköteleződés, a fiataloknak pedig sokszor vonzóbb a pillanatnyi haszonszerzésre törekvő "celebség" és "influenszerség".



MTI