Varsót nyugtalanítja a kerítésépítés Dél-Oszétia határvonalán

2019. augusztus 16. 19:06

Aggodalmának adott hangot a lengyel külügyi tárca a dél-oszétiai tartományt Georgiától elválasztó adminisztratív határvonalon épülő kerítésépítés miatt, pénteken kiadott közleményben a térség biztonságát és stabilitását befolyásoló fenyegetésnek nevezi "a dél-oszétiai szeparatista hatóságok" lépéseit.

Térkép: wikipedia.org

Varsó a dokumentumban egyúttal felhívja Moszkvát, hogy "azonnal szüntesse be a Georgia ellen irányuló törvénytelen lépéseit", vonja vissza katonai erőit a 2008-as orosz-grúz fegyveres konfliktus előtti állásokra, hatálytalanítsa a dél-oszétiai és az abháziai tartomány Georgiától való függetlenségének elismerését, valamint biztosítsa a humanitárius segítségnyújtás lehetőségét mindkét régióban.



A lengyel külügyi tárca arra reagált, hogy a dél-oszétiai tartományt Georgiától elválasztó határzóna közelében fekvő Gugutiantkari faluban folytatódik a "mesterséges akadályok emelése", vagyis - amint a közleményben fogalmaznak - a határlétesítés.



Felidézik: a folyamat 2011 óta tart, és "komoly hatással van az adminisztratív határvonal (ABL) közelében élő lakosságra", valamint egyre jobban korlátozza a személyek és áruk szabad áramlását.



A dél-oszétiai hatóságok újabb törvénytelen lépései nemcsak súlyosbítják a lakosság amúgy is drámai humanitárius helyzetét, hanem "komoly veszélyt jelentenek a térség biztonságára és stabilitására nézve" - hangsúlyozza a lengyel külügy.



Az ügyben szerdán a georgiai külügyi tárca is kiadott egy hasonló tartalmú dokumentumot.



Oroszország 2008-ban elismerte a két szakadár grúziai terület, Dél-Oszétia és Abházia függetlenségét, amelyekben most orosz katonák állomásoznak. A két tartományt még Nicaragua, Venezuela, Vanuatu és Nauru ismeri el független államként, a többi ország Georgia részének tekinti.



MTI