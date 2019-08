Történelmi lehetőség előtt a Fradi - és a Suduva is

2019. augusztus 16. 19:59

A Suduva finoman szólva sem topcsapat, de folyamatosan lép egyre előrébb a litván bajnokcsapat és a nemzetközi porondon is. A Maccabit oda-vissza verte, és megnehezítette a szerb bajnok dolgát is. Most ők is ugyanolyan történelmi lehetőség előtt állnak, mint a Ferencváros.

A Suduva játékosai

Kép: HTTPS://TWITTER.COM/REMYWHU

Litván csapat értékelhető (nem selejtezős) eredményt legutóbb az UEFA Kupa 2008-09-es kiírásában tudott felmutatni.



Akkor a Kaunas az 1. fordulóban - amely az akkori csoportkör előszobája volt - az olasz Sampdoriával akadt össze és 7-1-es összesített vereséggel búcsúzott.

A Ferencváros Európa-liga-ellenfele viszonylag fiatal csapat, első trófeáját 2006-ban nyerte, az első bajnoki címét 2016-ban ünnepelhette.

A Suduva csapatát 1968-ban alapították a mai Litvánia területén, pontosabban Marijampolé városában. A Suduva az ország egyik legrégebbi olyan sportcsapata, amely a mai napig működik. A szovjet időszakban a csapat neve folyamatosan változott, Suduva néven 1968 óta létezik, ekkor alapították meg hivatalosan is a focicsapatot. A szovjet éra legnagyobb sikere egy harmadik helyezés volt a helyi bajnokságban és egy kupadöntős szereplés.

A Szovjetunió felbomlása után a balti ligában szerepelt a Suduva 1990-ben, majd egy évvel később a litván bajnokságba is benevezett, de mindkét kiírásban az utolsó lett.



Később a csapat a másod- és a harmadosztályban szerepelt, de folyamatosan pénzügyi gondokkal küzdött, a megszűnés is fenyegette, de 2000-ben első lett a harmadosztályban, majd a következő évben újabb bajnoki cím következett.

2002-ben már az első osztályban szerepelt a Suduva, és bejutott a kupadöntőbe is, és története során első alkalommal indulhatott az UEFA Kupában, az új befektetőknek köszönhetően pedig pénzügyileg is stabil lett a klub. A félprofi csapat rögtön európai sikerrel kezdett, a norvég Brann együttesét kettős győzelemmel ejtette ki a Suduva, a Celtic már nagy falatnak bizonyult, a skótok 10-1-gyel mentek tovább.

2005 és 2012 között négy harmadik és két második helyet szerzett a csapat a litván bajnokságban, kétszer pedig a kupát is megnyerte.

2017-ben először nyerte meg az ALygát a Suduva, majd 2018-ban megvédte bajnoki címét.

A 2006-07-es idénytől kezdve 2014-ig folyamatosan indulhatott az UEFA Kupa vagy az Európa-liga selejtezőiben, és mindig el is jutott a második körig, de ott mindig elvérzett.

2016-ban a Midtjylland ejtette ki az első körben a Suduvát, egy évvel később pedig már az El playoffjában szerepelhetett a litván csapat, kiejtette a Soligorsk és a Liepaja csapatát is, majd meglepetésre a svájci Siont is, úgy, hogy hazai pályán 3-0-ra nyert a Suduva, Svájcban pedig 1-1-es döntetlent ért el. A playoffban a régi ismerős, bolgár Ludogorec 2-0-lal ejtette ki a litvánokat.

2018-ban először indulhatott a Bajnokok Ligája selejtezőjében, ki is ütötte a ciprusi APOEL-t 3-2-vel, majd a szerb Crvena zvezda egy ötössel búcsúztatta a litván bajnokot. Az Európa-ligában a lett Jurmala elleni sikert követően a Celtic állta útját a csoportkörös szereplésnek, a playoffban 3-1-es összesítéssel diadalmaskodott a skót óriás.

A mostani selejtezőket szintén a BL-ben kezdte a Suduva, és szintén a Crvena zvezda volt az ellenfél, de ezúttal már az első körben. A hazai 0-0 után csak 2-1-re tudott nyerni Belgrádban a szerb csapat. Az Európa-ligában a San Marinó-i Tre Pennét 10-0-lal ejtette ki a Suduva, majd a harmadik körben jött a Maccabi Tel Aviv elleni kettős (2-1-es) győzelem, így története során harmadik alkalommal futhat neki az Európa-liga playoffjának a Suduva a Ferencváros ellen.

A Maccabi elleni visszavágón nem állt hadilábon a szerencsével sem a litván csapat. Főleg az ellenfél kapuja előtt volt velük Fortuna, védekezésben viszont nagyon szervezett volt a Suduva, hatalmas természetességgel hárítottak minden izraeli helyzetet, vagy éppen a kapufa volt a hazaiakkal, kétszer is.

A transfermarkt szerint Suduva kerete alig ér többet ötmillió eurónál, ebből pedig egyedül a brazil Renan elviszi az ötödét. A brazil támadó csak július végén érkezett Litvániába, és csak a Maccabi elleni visszavágón állt be csereként. A csapat gerincét horvát és bosnyák légiósok alkotják, de vannak szlovák és osztrák légiósok is a Suduvában.

A litván bajnokság tavaszi-őszi rendszerű a kemény tél miatt, így Litvániában a Suduva már 18 bajnokin túl van, 15 győzelem, három vereség a mérlege, és a második helyen áll a Zalgiris Vilnius mögött, amely egy meccsel többet játszott, és egy ponttal vezet. A Vilniust egyébként a Budapest Honvéd búcsúztatta az El selejtezőjében.

A bajnokságban Tosaint Antony Ricketts szerezte a csapat legtöbb gólját, de ő azóta már az MLS-ben szereplő Vancouver játékosa. A Maccabi elleni második meccsen eredményes Mihret Topcagic nyáron érkezett a csapathoz az osztrák élvonalból.

A Suduva edzője az 54 éves kazah Vladimir Cheburin, aki 2016 óta vezeti a csapatot, és két bajnoki címet szerzett.

Kép: thecelticstar.com

A Ferencváros idegenben kezdi majd a párharcot, augusztus 22-én lesz az első meccs, egy héttel később a visszavágó a Groupama Arénában. A párharc győztese ősszel az Európa-liga csoportkörében szerepelhet.

Márványi Péter

origo.hu