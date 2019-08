Győzött a berlini fiúkórus: a bíróság elutasította a gender-vádakat

2019. augusztus 16. 21:45

A bíróság kijelentette: a művészi szabadság ebben az esetben fontosabb, mint a genderideológia.



Ahogyan arról mi is beszámoltunk, hátrányos nemi megkülönböztetés vádjával pereltek be Németországban egy ötszáz éve működő fiúkórust, amiért nem akarnak felvenni egy lányt maguk közé. A berlini anya azért indította a pert, mert felháborította a tény, hogy kilencéves lányát nem vették fel. A nő szerint a zenei intézet nem követi a modern világ történéseit.

A legújabb fejlemények szerint azonban a bíróság elutasította az édesanya kérelmét, és igazat adott a kórus vezetésének.

A berlini közigazgatási bíróság kijelentette, hogy ebben az esetben a művészi szabadság fontosabb, mint az egyenlő bánásmód.



A vádló azzal érvelt, hogy mivel a kórus – a berlini Művészeti Egyetem részét képező Állami és Katedrális Kórus – államilag finanszírozott kulturális intézmény, ezért a magas színvonalú, intenzív zenei nevelését, hangképzését és előadási lehetőségeit mindenki számára elérhetővé kell tenni nemtől függetlenül. Ez így is van, ezért is működik amúgy egy lánykórusuk is, ami viszont a perelő anya szerint nem ugyanabban a súlycsoportban mozog, mint a fiúkórus.

A háromórás tárgyalás végül a kórusvezetőnek adott igazat, és a művészi szabadság támogatásáról biztosította a kórust.



A bíró elmondta, hogy az ügy a művészeti szabadság és a német alkotmányos törvény által garantált nemi egyenlőségi jogok közötti konfliktusról szól. Szerint ez az ügy egyfajta teszt volt, és jóváhagyta a fellebbezést.

Christian Ahrens, a zenetudomány emeritus professzora, aki nagy támogatója a nemi egyenjogúságnak szintén az ügy ellen beszélt. Mint szakértő elmondta, hogy míg a fiúk hangja 11-12 éves korban már megváltozik, addig a lányok akár 15 éves korukig is képesek kiénekelni a magasabb hangokat. Hozzátette: vegyes kórusban a lányok sokkal erősebb hangon tudnak énekelni és egész egyszerűen elfojtják a fiúkat.

Itt tehát nem direkt nemi megkülönböztetésről van szó, csupán számtalan tudományos magyarázat van arra hogy miért nem szerencsés, ha egy 554 éves múltú fiúkórusba egyszer csak lányokat is elkezdenek felvenni.

Zelenka Dóra

888.hu