Augusztus 20. - Kezdődik az ünnepi hosszú hétvége

2019. augusztus 17. 09:56

A központi rendezvénysorozat vasárnap kezdődik, a csúcspont pedig a kedd esti tűzijáték lesz a fővárosban, illetve több tucat más településen. Az előrejelzések szerint kiváló idő várható, így vélhetően minden programot meg lehet majd tartani. A kormány szerint a biztonság a legfontosabb – közölte az M1 Híradója.

Nagyjavításon átesett MI 24-es helikopter a szolnoki helikopter bázison 2019. augusztus 16-án (Fotó: MTI/Mészáros János)

A szolnoki helikopterbázison Gripenek, helikopterek és különböző vadászgépek gyakorlatoztak pénteken az augusztus 20-i budapesti légi parádéra. A magyar légierő több mint 20 gépét lehet majd látni a Duna felett augusztus 20-án. Kedden az Országháznál tartják a légi parádét, ám sok program már vasárnap elkezdődik.

Idén is várja az érdeklődőket például a Mesterségek ünnepe a budai Várban és a Magyar Ízek utcája a Várkert Bazárban. Ott lehet majd megkóstolni az ország legfinomabb rozskenyerét is. A Magyar Pékszövetség versenyén idén egy nyíregyházi pékség 200 éves recept alapján készült, borsikafüves kenyere nyerte el az első helyet.

Országszerte zajlanak a biztonsági előkészületek is.

Kaposváron az elmúlt évtizedek leglátványosabb tűzijátékára készülnek. Pirotechnikusok dolgoznak a telepítésen, amelyet a katasztrófavédelem már ellenőrzött.

Budapesten is már csak a végső simításokat végzik. Pénteken az utolsó vezetékeket is rögzítették, és telepítették a több mint 26 ezer rakétát az uszályokra, amelyekről majd fellövik azokat.

Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, idén is gondolnak a fogyatékossággal élőkre, akik a Kossuth térről követhetik majd az ünnepi programokat. Számukra a Nyugati térről indítanak különjáratokat.

Debrecenben már javában készülnek a virágkarneválra

Kedden Debrecen belvárosában többtucatnyi helyen rendőri forgalomirányítás lesz. A virágkarneváli menet a Nagyállomástól a Nagyerdei Stadionig tart. Így a Piac és a Bethlen utca, az Egyetem sugárút és a Nagyerdei körút is le lesz zárva. Az 50. virágkarneválra 200 ezer látogatót várnak, így szokás szerint ez lehet az ünnepi hétvége egyik legnagyobb rendezvénye.

Tizennyolc virágkocsi vonul majd fel. A kompozíciókra pénteken kerültek fel az utolsó száraz virágok, szirmok, levelek. Az 50. virágkarneválon tíz hazai és tizenhét külföldi csoport színesíti majd a menetet. A látványos felvonulást idén is több százezren nézik majd végig. A lelátókra ugyan már minden jegy elkelt, de az sem marad látványosság nélkül, aki ezeken már nem kapott helyet.

Hungarocellből formázott delfinfigurák készülnek a Debreceni Virágkarneválra 2019. augusztus 16-án. Az augusztus 20-i karneváli menetben tizennyolc virágkocsit, valamint 10 hazai és 17 külföldi művészeti csoport bemutatóját láthatja a közönség. MTI/Czeglédi Zsolt

Az előrejelzések szerint kánikula lesz augusztus 20-án, így jólesik majd Debrecen fagyija. A hat különleges jeges édességre vasárnap délutánig lehet szavazni, és az 50. virágkarneválon hirdetik ki, hogy melyik lesz a jubileumi rendezvény fagyija.

Sokan lesznek az utakon, lezárásokra is készülni kell

Az ország több városában is lesz tűzijáték 20-án, ezek miatt is korlátozásokra kell számítani a következő napokban. Siófokon például a rakétákat idén is a mólóról lövik fel, amelyet kedd délelőttől lezárnak egészen a tűzijátékok elbontásáig.

A fővárosban sok helyen már pénteken „Megállni tilos!” táblákat helyeztek ki. Szombattól az I. kerületben a Fő utca egy szakaszán, valamint a Clark Ádám téren és az alagúton sem lehet közlekedni a tűzijáték másnapjáig. A Magyar Ízek utcája miatt a Várkert Bazár környékét is lezárják az autósforgalom elől.

Augusztus 20-án nem lehet közlekedni a budai és a pesti alsó rakparton sem a Margit híd és a Petőfi híd között. A tűzijáték, valamint az előkészületek miatt nem lehet majd gyalog átmenni a Lánchídon és az Erzsébet hídon sem. Kedden a Margit híd és a Petőfi híd között mind Budán, mind Pesten várható, hogy további területeket zárnak el az autóktól. És változások lesznek a tömegközlekedésben is, már péntek estétől.

hirado.hu - M1