Börtönbe kell vonulnia egy 2006-os tüntetőnek

2019. augusztus 17. 10:38

Meghökkentő ügyre hívta fel a figyelmet a Pesti Srácok internetes portál. A 2006. szep­tember 19-ére virradó éjjel, a tévészékház ostromában részt vett egyik tüntetőnek hamarosan börtönbe kell vonulnia egy év nyolc hónapra, holott a Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének kiszivárgását követő utcai demonstrációk ellen brutálisan fellépő, tömegbe lövető rendőrparancsnokok legfeljebb pénzbüntetésben részesültek, a politikai vezetőket, köztük az akkori miniszterelnököt felelősségre sem vonták.

Az akkor 47 éves Balogh Péter nem vett részt az épületet védő rendőrök elleni támadásban, viszont kép- és videófelvételek szerint a tévészékház egyik ajtaját, amelyet addigra ismeretlenek már kitéptek a helyéről és az üvegét betörték, többedmagával együtt odavitte egy lángoló autóhoz, és rádobta.

© Túry Gergely

Ezért közérdekű üzem működésének megzavarásával vádolta meg az ügyészség társtettesként, majd első fokon a Pesti Központi Kerületi Bíróság bírónője, Szabó Noémi – aki ma a Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda partnerügyvédje – egy év nyolc hónap, három esztendő próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. A verdikt 2010 decemberében jogerőre emelkedett.

Balogh Péternek most azért kell börtönbe vonulnia a felfüggesztett büntetés ellenére, mert miután elvált, a felesége bosszújának köszönhetően zaklatással, tartási kötelezettség elmulasztásával, sőt még lőfegyverrel való visszaéléssel is megvádolták – derült ki a Pesti­Srácok.hu-nak adott nyilatkozatából. Végül hatévi pereskedés után mindezért egy év letöltendő szabadságvesztésre ítélte őt tavaly decemberben a Budaörsi Járásbíróság, amelyből már hat hónapot előzetes letartóztatásban letöltött. Az ítélet hozadéka azonban, hogy emiatt a tévéostromért kapott felfüggesztett büntetését is le kell töltenie.

A férfi ügyvédje, Gaudi-Nagy Tamás a portálnak elmondta: a semmisségi törvényre hivatkozva kérni fogja védence büntetésének eltörlését, illetve a büntetés végrehajtásának felfüggesztését, és Áder János köztársasági elnökhöz fordul kegyelemért. Szerinte az ellenzéki pártok tavaly decemberi, Kunigunda utcai bohóckodása sokkal inkább megvalósította a közérdekű üzem megzavarását, mint amit Balogh Péter csinált.

magyarnemzet.hu