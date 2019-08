Ma kezdődik a Koronázási Szertartásjáték Székesfehérváron

2019. augusztus 17. 11:04

Ma kezdődik és három napon át tart a Koronázási Szertartásjáték Székesfehérváron, ahol IV. Béla koronázása elevenedik meg.

A Koronázási Szertartásjátékot hetedszerre is a Nemzeti Emlékhelyen felépített szabadtéri színpadon mutatják be szombattól hétfőig. A látványos előadást ezúttal is Szikora János, a Vörösmarty Színház igazgatója rendezi és a színészek mellett táncosok, zenészek, valamint 80 határon túlról érkező diák is közreműködik.

Az Árpád-ház nagy királyainak emléket állító sorozatban Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, II. (Vak) Béla, III. Béla és II. András után 2019-ben a "második honalapító", IV. Béla király koronázási szertartását és életét viszik színre. A pusztulást hozó tatárjárás után az országot újjáépítő IV. Béla az egyik legjelentősebb az Árpád-ház uralkodói között.

Az idei szertartásjátékban a rítus hangsúlyos szerepet kap, miközben bemutatja az uralkodó kiemelkedő élettörténetét. Az előadás alcíme Az élet magja kifejezés egyrészt a király uralkodását örökíti meg, másrészt azt a tényt, hogy ez a család négy szentet adott az egyháznak: Szent Margit mellett Szent Kingát, valamint Boldog Jolánt és Boldog Konstanciát.

A szertartásjáték címszereplőjét Lábodi Ádám alakítja, felesége, Laszkarisz Mária szerepében Kubik Anna lép színre, Szent Margitot Varga Lili, Batu kánt Sághy Tamás, a narrátort Mihályi Győző személyesíti meg. Az előadás díszlettervezője Szendrényi Éva, jelmeztervezője Kovács Yvette Alida, a zeneszerző Szirtes Edina, a koreográfus pedig Horváth Csaba.

MTI