Nagy Ádám sérülése nem komoly, edzője áradozik róla

2019. augusztus 18. 14:46

Lee Johnson, a Bristol City vezetőedzője nagyon elégedett új szerzeményeivel, akik közül Nagy Ádám és Benik Afobe is gól szerzett, a Queens Park Rangers ellen 2-0-ra megnyert bajnokin. Nagyot külön kiemeli, aki gyors és pontos passzjátékával sebességet ad a Vörösbegyeknek.

A Bristol magyar középpályása csak egy félidőt játszott bokasérülése miatt, de a whoscored.com szerint így is a mezőny legjobbja volt. Nem csupán gólt szerzett, de a Cityt is remekül irányította hátulról, 33 passzából csupán kettő nem talált társat.



A QPR elleni mérkőzés után elégedetten beszélt magyar játékosáról Lee Johnson, aki hátulról jól irányította csapatát, amelynek lendületet adott.



Nagy Ádámot Marlon Pack helyére igazolta a Bristol, aki az angol átigazolási piac zárásának utolsó pillanataiban igazolt a rivális Cardiff Cityhez.



„Nagyon egyszerűen és nagyon gyorsan játssza meg a labdát. Ez a kulcs a játékában. Jól zárja a területeket, minden piszkos munkát elvégez, betölti a pályát. A labdával pedig egészen magas szinten bánik, és nagyon atletikus a posztján. Pontosan ezt kerestük, hogy megpróbáljuk gyorsítani a játékunkat és jobban becsüljük meg a labdát” – mondta Nagy Ádámról edzője.



A magyar középpályást a félidőben le kellett vennie a pályáról, mert sérülést szenvedett. Szerencsére úgy tűnik, hogy nincs komoly baj.



„Kapott egyet a bokájára, miközben szerelni próbált. Fantasztikus sprintet vágott le. Elképesztő volt a sebessége, ahogy támadta a labdát, amelyet el is ért, de rögtön kapott egy rúgást a lábára, ami rándulással járt. Reményeim szerint nem súlyos a dolog. Pár nap alatt rendbe jöhet” – beszélt Johnson Nagy Ádám sérüléséről.

m4sport.hu