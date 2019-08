Ötven magyar sárkányhajós a thaiföldi vb-n

2019. augusztus 18. 15:59

Augusztus 20. és 25. között Pattaya ad otthont a 14. IDBF Nemzetek Közötti Sárkányhajó Világbajnokságnak, amelyen a nagy távolság és a költséges utazás ellenére három korosztályban mintegy ötven magyar indul. A várhatóan ázsiai dominanciát hozó thaiföldi vb-n a jó helyezések mellett éremben is bízik Járosi Péter, a Magyar Sárkányhajó Szövetség elnöke, aki a nemzetközi szövetség alelnökeként azon is dolgozik, hogy legyen elegendő víz a verseny megrendezéséhez.

Hatalmas létszám lesz a világbajnokságon – jelezte Járosi Péter, akinek az IDBF alelnökeként egyik feladata a verseny előkészítése. A már több napja a helyszínen tartózkodó sportvezető elárulta: az időjárási körülmények nem kedveztek a vb-nek, hiszen az esős évszak a szokásosnál kevesebb vizet hozott. A rendezőknek emiatt számos nehézséggel kellett megküzdeniük, de biztos benne, hogy végül kiváló lesz a pálya és nagyszerű világversenynek néz elébe a sárkányhajós társadalom.

Ázsiai eredetű sportág lévén a vb-n legnagyobb létszámban a keleti kontinens képviselői vesznek részt, de rajtuk kívül Európából, valamint Egyesült Államokból és Kanadából is erős legénységek állnak rajthoz. A magyar sárkányhajósokat ötven fős küldöttség alkotja, akik junior (18 éven aluli), premier (felnőtt) és szenior B (50 éven felüliek) korosztályokban indulnak.

„Már az is nagy dolog, hogy egyáltalán el tudunk a thaiföldi vb-re jutni, mert ebben a sportágban sokszor a sportolóknak is ki kell venniük a részüket a költségekből. Most annyiban kedvező a helyzet, hogy a hazai szövetség az ifjúsági és a premier legénység részvételében is tudott segíteni” – mondta Járosi Péter.

Biztos, hogy nagyon meg kell küzdeni a jó helyezésekért, hiszen gyakorlatilag jelen lesz minden olyan ázsiai ország, ahol a sárkányhajózást több száz, vagy akár több ezer éve űzik – jegyezte meg a hazai szövetség vezetője.

„A szövetségi kapitányunk azt mondta, azzal elégedettek lehetünk, ha a magyarok a különböző kategóriákban be tudnak kerülni az első hatba. Egyetértek vele, de azért nagyon örülnék, ha összejönne az éremszerzés is. Biztos vagyok benne, hogy sportolóink mindent meg fognak tenni ezért. Tegyük hozzá, óriási teljesítmény lenne, hiszen például a premier férfiaknak 18 másik legénységgel kell majd megküzdeniük, hogy odaérhessenek a mezőny elejére.”

A sárkányhajósok az idei esztendeje ugyanakkor már így is sikeres, hiszen a júliusi sevillai klub legénység Európa-bajnokságon tíz érmet – hat aranyat, három ezüstöt és egy bronzot – szereztek a magyar egységek.

MTI