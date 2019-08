Befejeződött a debreceni Farmer Expo

2019. augusztus 18. 18:29

Négy nap alatt 30 ezer látogatója volt Kelet-Magyarország legnagyobb mezőgazdasági és élelmiszeripari szakkiállításának és vásárának, amely vasárnap este ért véget a Debreceni Egyetem (DE) Böszörményi úti agrárcampusán - közölte Vaszkó László vásárigazgató az MTI-vel.

"Nyugodt, derűs kiállítás volt az idei, az volt érzékelhető, hogy az ágazat szereplői optimistábbak a jövőt illetően, mint a korábbi években" - jegyezte meg.

A kiállítók és a vásárt megnyitó agrárgazdasági fórum résztvevői egybehangzóan azt mondták, hogy Nagy István agrárminiszter "higgadt, nyugodt, korrekt bejelentései az ágazat helyzetéről, egyebek között arról, hogy az új európai uniós fejlesztési forrásokra 2023-ban számíthatnak a gazdák", kiszámíthatóvá teszik az elkövetkező évek gazdálkodását - tette hozzá a vásárigazgató.

Hozzátette: a vásár első két napján rendezett szakmai konferenciák mindegyikén 550-600 szakember vett rész, ami jól mutatja, hogy az ágazat szereplői nyitottak a legújabb információk, a gazdálkodás versenyképességét javító kutatási eredmények megismerésére - mondta Vaszkó László hozzátéve, hogy élénk kereskedelmi forgalom, számos üzletkötés is jellemezte az idei expót.

Elmondta azt is, hogy mintegy 300 kiállító 17 ezer négyzetméteren mutatkozott be a látogatóknak az egyetemi campuson, ami a térség gazdasági erejét, agrárgazdaságának fejlettségét is mutatja. Vaszkó László jelezte: a vasárnapi vásárzárást követő napokban máris megkezdik az előkészületeket a jövő évi, 29. debreceni Farmer Expo megrendezésére.

MTI