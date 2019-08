Trump-ellenességre épít a The New York Times

2019. augusztus 19. 00:06

Leleplező hangfelvétel átirata került ki az amerikai sajtóba. Ezen a The New York Times főszerkesztője a munkatársak előtt nyíltan beszél arról: arra a feltevésre építették a hírszerkesztőséget, hogy Donald Trump elnök összejátszott az oroszokkal a 2016-os elnökválasztási kampányban. A liberális világlap egy munkatársa eközben azt fejtegeti a tanácskozáson, a rasszizmus mindent áthat az Egyesült Államokban. Két hete egyébként abból lett botrány, hogy a The New York Times külső nyomásra megváltoztatta - pontosabban: kevésbé Trump-pártira írta át - egy szalagcímét a lap mutációs kiadásában.

Uralta az elmúlt évek amerikai sajtóját annak sulykolása, hogy Donald Trump a 2016-os elnökválasztási kampány során összejátszott az oroszokkal, akiknek érdekükben állt, hogy a republikánus jelölt, ne pedig a demokrata Hillary Clinton költözhessen a Fehér Házba. Ismert, hogy ennek sugalmazásában a vezető keleti parti lapok oroszlánrészt vállaltak, ám most a Slate hírportál beismerő vallomást is közzétett erről. Egy birtokukba került – és átiratban az interneten is megosztott – hangfelvétel szerint egy, a The New York Times munkatársaival folytatott beszélgetésen Dean Baquet főszerkesztő a többi közt azt mondja: „Egy sztori feldolgozására építettük a hírszerkesztőségünket, és igazán jól csináltuk.” A „sztori” pedig nem más, mint az, hogy az arról szóló írásokat, a Trump-kampány összejátszott-e az oroszokkal, illetve az elnök akadályozta-e az amerikai igazságszolgáltatást, az elnök jelleméről való tudósításokká fejlesztették. Mint emlékezetes, a Robert Mueller különleges ügyész vezette vizsgálat – két év elteltével és 35 millió dolláros ráfordítás után – nem állapította meg az összejátszást; igaz, teljesen fel sem mentette Trumpot.

A milliós példányszámú liberális világlap első embere – aki nem volt tudatában annak, hogy felvétel készül az általa elmondottakról – az említett fórumon arról is beszél, az olvasók és a munkatársak egy része „éljenzi, amikor Donald Trumpra megyünk rá, de hurrog, amikor Joe Bidenre”. Utóbbi Barack Obama előző elnök alelnöke volt, aki demokrata politikusként harcba száll a 2020-as elnökjelöltségért, és így jövőre akár Trump kihívója is lehet. Ugyanezen a rendezvényen a hangfelvétel átirata szerint egy munkatárs a többi közt arról beszél, „úgy érzem, a rasszizmus mindent áthat, és ezt figyelembe kellene venni a tudományos cikkeinkben, a kulturális cikkeinkben, a belföldi tudósításainkban”. A felszólaló szerint az országban „minden rendszer alapját képezi a fajgyűlölet és a fehér felsőbbrendűség”.

Két hete abból lett botrány New Yorkban, hogy a világlap – külső nyomásnak engedve – az első kiadás címlapján a Trump egységet hirdet a rassziz­mussal szemben címet az elnök szerepét elkendőző Harcolni kell a gyűlölet ellen, de nem fegyverrel címre cserélte a mutációs változatban, miután az első verziónak híre ment a Twitter mikroblogon.

magyarnemzet.hu