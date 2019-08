Lezárult az Ősök Napja rendezvénysorozat

2019. augusztus 19. 09:43

Véget ért Európa legnagyobb nomád hagyományőrző rendezvénye, az Ősök Napja. A zárónapon újra megtartották a nagy nomád felvonulást, vagyis felidézték a honfoglalás kori törzsek bejövetelét, korhű öltözékben és eszközökkel. A bugaci pusztán idén is több tucat hagyományőrző sporteseményt, ismeretterjesztő kiállítást, koncertet és előadást tartottak – hangzott el az M1-en.

Az igazi nomád, spirituális hangulat az Ősök Napja rendezvénysorozat zárónapján sem hiányozhatott. A táltosok dobkoncertje mellett az egykori magyar törzsszövetség csatáinak újra játszása is gondoskodott az időutazásról. De az ősi magyar harcművészettel, az övbirkózással és a hunok legjobb vadásztársával is meg lehetett ismerkedni közelebbről.

Azoknak is akadt program, akik ki is akarták próbálni az ezer éves hagyományokra épülő tevékenységeket. Az íjászat mellett kovácsműhely, fajátékok és kézműves sarok várta a legkisebbeket is. A rendezvény állandó kiállításán pedig Európa legnagyobb jurtájában, a fennmaradt ősmagyar fegyverek mellett egy igazi hun kori régészeti ritkaságot is meg lehetett csodálni.

Vincze József fotói

A három napos hagyományőrző rendezvényről vasárnap sem maradhatott el a nagy nomád magyar seregszemle, amely csaknem egy kilométer hosszan idézte meg a magyar hőskor nagy alakjait. A bugaci pusztán idén már 5. alkalommal tartották meg Európa legnagyobb nomád hagyományőrző rendezvényét – közölte az M1 Híradója.

hirado.hu - M1 Híradó