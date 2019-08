Már vasárnap is nagy forgalom volt a Magyar Ízek Utcájában

2019. augusztus 19. 10:03

Már vasárnap is nagy forgalom volt a Magyar Ízek Utcájában, a Várkert Bazár előtt, és hétfőn is gazdag programkínálattal várják a látogatókat ide, valamint a Mesterségek Ünnepére a budai Várba - erről beszélt a Magyar Ízek Utcája főszervezője az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.

Novotny Antal kiemelte: a Magyar Ízek Utcáját azért hozták létre, hogy bemutassák, mennyi finomság van a Kárpát-medencében. Az idén tizedik alkalommal megrendezett eseményen a "tűzön főtt" projekt keretében határon túlról és belülről érkezett főzőasszonyok és férfiak mutatják be saját gasztrokultúrájukat.

Sok finomságot meg lehet kóstolni itt, mint például a mákos, édes pogácsát, a sós, borsos, tejfölös kalácsot, a paradicsomos töltött káposztát vagy a szőlőleveles töltikét - mondta.

Novotny Antal hozzátette: a következő két napban is jó idő ígérkezik, ezért továbbra is minden érdeklődőt várnak a Magyar Ízek Utcájába, kiemelve, hogy az ide érkezők megkóstolhatják Magyarország tortáját, Magyarország cukormentes tortáját és a Szent István-napi kenyeret is.

MTI - M1