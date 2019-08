Pécs és Kaposvár közös érdeke az M9-es

2019. augusztus 19. 17:59

A Magyarországot nyugati–keleti irányban átszelő, leendő M9-es autópályáról egyeztetett Szita Károly, Kaposvár kormánypárti polgármestere és Vári Attila, Pécs kormánypárti polgármesterjelöltje – hangzott el az M1 aktuális csatornán szombaton. Úgy vélekedtek, hogy a gyorsforgalmi útnak gazdaságélénkítő hatása lenne a térségben, ezért a két városnak közös érdeke, hogy minél hamarabb megvalósuljon a beruházás.

Fotó: MTI/Mészáros János

Vári Attila közölte: ha az M9-es autópálya Pécset is elérné, az komoly lökést adna a város gazdasági fejlődésének. Szavai szerint Pécsnek azonban nemcsak az a feladata, hogy saját magát, hanem hogy az egész régiót erősítse, és határon átnyúló régiós központtá nőjön. Ehhez az is fontos, hogy minden irányba, így Mohácson át az Alföld felé is jó minőségű, közvetlen útkapcsolata legyen a városnak.

Ahogy arról lapunk is hírt adott korábban, az M9-es autópálya tervét márciusban mutatták be. A tervek alapján – a korábbi elképzelésekkel ellentétben – a sztráda nyomvonala érintené Pécset is, a cél ugyanis az, hogy az új autópálya Kőszegtől Debrecenig összekösse az ország déli határvonala mentén húzódó vidéki városokat. Szakértők szerint a M9-es megépítésével az autósok időt takaríthatnának meg, az út pedig tehermentesítené a fővárosi közlekedést, ráadásul új munkahelyeket is teremtene.

