Egyikük afgán: Sankt Pöltenben pártirodát gyújtottak fel

2019. augusztus 20. 10:02

Felgyújtották az FPÖ irodáját az ausztriai Sankt Pöltenben, az egyik elkövető migráns volt.





Kép: Kronen Zeitung

Az eset még múlt hétfőn történt, de csak most hoztak nyilvánosságra részleteket róla.



Augusztus 12-én ismeretlen tettesek köveket és Molotov-koktélokat dobtak az FPÖ pártirodájára Sankt Pöltenben. A támadást több kamera is rögzítette, így az is jól látható, hogy két támadó menekülés közben egymásnak rohant, az egyikük pedig ekkor felgyújtotta magát.

Eddig többet nem lehetett tudni a támadásról, ám most kiderült: az egyik elkövető biztosan migráns volt.



A menekülés közben megsérült afgán migránst kórházban kellett ápolni, őt már letartóztatta a rendőrség, a másik három elkövetőt még keresik – írja a Kronen Zeitung.

Az FPÖ korábban elítélte az esetet, többen arról beszéltek, hogy a támadás a demokráciát érte, nemcsak a pártot.

888.hu