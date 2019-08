MKPK-titkár: Szent István számunkra elsősorban példakép

2019. augusztus 20. 13:21

Szent István király számunkra elsősorban példakép - közölte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) titkára az M1 aktuális csatorna keddi műsorában.





Kép: Bodnár Patrícia/MH

Tóth Tamás úgy fogalmazott: a boldogok és szentek tiszteletének egyik legfontosabb ismérve az, hogy példaképeket állítanak elénk, akik "a jó harcot megharcolták", a hitüket megtartották, és éppen ezért a keresztény emberek számára erőt adnak.



Szent István király személye közülük is azért különleges, mert ő egy nemzet számára adta meg azt az utat, amelyen "több-kevesebb sikerrel, de ma is járunk" - mondta.



Beszélt arról is, hogy a katolikus egyházban Szent István, a keresztény magyar állam megalapítója Magyarország fő védőszentje. Elmondta: az ortodox kereszténységben Szent Istvánt apostolként tartják nyilván, hiszen a tizenkét apostol mellett apostoloknak hívják azokat is, akik egy nemzetet a kereszténységre elvezettek, és a nyugati kereszténységben is kiemelt tisztelet övezi emiatt.



Tóth Tamás kitért arra: ma egy olyan világban, egy olyan Európában élünk, amely néha úgy tűnik, mintha elvesztette volna az identitását és keresné a gyökereit. Egy ilyen társadalmi kontextusban még inkább fontos az, hogy legyenek olyanok, mint államalapítónk, akikre fel tudunk nézni - tette hozzá.



MTI