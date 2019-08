Szita: ne feledjük Szent István bölcsességét!

2019. augusztus 20. 14:31

Ahhoz, hogy a következő ezer év is magyarokkal, békességben és dicsőségben teljen e tájon, nem szabad felednünk Szent István bölcsességét, miszerint cselekvés előtt kérdezzük meg atyáinkat és gyermekeinket - mondta Kaposvár polgármestere a somogyi megyeszékhelyen kedden.

Szita Károly (Fidesz-KDNP) a város augusztus 20-ai ünnepségén úgy fogalmazott, a szent király azzal, hogy végképp eldöntötte, népünk a keresztény világhoz csatlakozik, ezernél is több évre biztosította helyünket, létünket az európai forgatagban.



Tudta, amit mások nem, hogy "amikor a jelenről döntesz, kémleld a múltat, jövőt, a tegnapot és a holnapot", kérdezd atyáidat és gyermekeidet, mert így fonódik egybe közösségünk sorsa nemzedékről nemzedékre - közölte.



Kiemelte, hogy a nemzet közösség. Örömteli érzés tartozni valahova, megérteni a nyelvet, amit más beszél, amelyen édesanyánk szól hozzánk, és örömteli, amikor együtt örülhetünk egy világsikernek, összekapaszkodva, könnyeinkkel küszködve, himnuszunk hallatán, vagy százezreket látni imádkozni Csíksomlyón, hallgatni a déli harangszót, amely tudatja a világgal: "igen, mi védtünk meg benneteket a pusztulástól" - fogalmazott.



Ott van a közösségben minden magyar férfi és nő, velünk élő, kisebbségi sorsot magáénak tudó polgár, s azok a magyarok, akiket máshova vetett a sors, a jó- vagy a balszerencse - mondta a polgármester, hozzátéve, Szent István ünnepén a világban bárhol élő magyarok mellett a harmincnál több emberöltő magyarjaira is gondolunk.



A fiatalokhoz szólva kitért arra: "ezt az ünnepet is el akarták venni tőlünk, nem is olyan rég nem lehetett szó Szent Istvánról, a keresztény magyar állam megalapításáról".

Szita Károly - Radnóti Miklós Nem tudhatom című versére utalva - azt mondta: nekünk nem térkép e táj, ez a mi hazánk, a mi földünk, ezek a mi templomaink, a kultúránk, a hagyományaink.



"Ezt a sok mindent, ezer év felhalmozott kincsét nem engedjük, nem adjuk soha, sem betolakodóknak, sem hazudozóknak, sem hódítóknak, sem bárki másnak, mert ez a gyermekeinké, családjainké, közösségeinké, s ahogy Hunyadi karddal, mi elszántsággal és szorgalommal védjük a Kárpát-medencei örökséget az eljövendő magyarjainak" - hangoztatta.



A polgármester szólt arról, hogy zajlik a város néhai polgármesteréről elnevezett és a Modern városok program helyi forrásait is magába foglaló, mintegy 190 milliárd forintos Németh István-program, amely a 21. századi Kaposvár megteremtését, az ott élők jólétét szolgálja.



Kiemelte, hogy utak, járdák épülnek, új sportcsarnok és uszoda létesült, rekonstrukció alatt áll a Csiky Gergely Színház, parkok, óvodák, iskolák, s egyebek mellett orvosi rendelők, hivatali épületek újulnak meg.



"Történelmi időket élünk, példátlan mértékben gazdagíthatjuk városunkat, ezért legyenek büszkék, mert keveseknek adatik meg, hogy ilyen időkben cselekedhetnek" - mondta az egybegyűlteknek.



Szita Károly felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy ha köveket rakunk egymásra, abból csak halmok lesznek. Egy várost a közösség építi, a falakat - ahogy a családot és a nemzetet is - a szeretet, a tisztelet, az egymásért érzett felelősség tartja meg.

MTI