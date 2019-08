Nemzeti értékeinket magyarságunk ápolásával óvhatjuk meg

2019. augusztus 20. 18:37

Nemzeti értékeinket úgy óvhatjuk meg, ha mindannyian ápoljuk magyarságunkat legkisebb közösségeinkben is, amihez a magyar kormány minden segítséget megad a Kárpát-medencében és diaszpórában élő magyarság számára egyaránt - jelentette ki Szilágyi Péter miniszteri biztos kedden a Beregszászhoz közeli Tiszacsomán tartott augusztus 20-i ünnepségen.

A Pro Cultura Subcarpathica civil szervezet által ötödik alkalommal szervezett Szent István-napi búcsún, annak fővédnökeként mondott beszédében Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a többi között hangsúlyozta, "Szent István keresztény királyunkként államot szervezett, megalkotta az első törvényeket, és olyan erős alapot tett le, melyet az őt követő királyok, fejedelmek is példaként követtek, óvtak, melyek az évszázadok során sem koptak meg, és számunkra 2019-ben is az origót jelentik."



Ha ő akkor nem hoz egy következetes döntést - tette hozzá -, mára már nem hangozhatna magyar szó a Kárpát-medencében. Rámutatott, "ma hasonló veszély fenyeget bennünket, mint ezer évvel ezelőtt: idegen népek térhódításától kell védenünk európai-keresztény értékeinket, anyanyelvünket, kultúránkat és országhatárainkat is". Szilágyi Péter kiemelte: "nemzeti értékeinket úgy óvhatjuk meg, ha mindannyian ápoljuk magyarságunkat legkisebb közösségeinkben is. Ehhez pedig a magyar kormány minden segítséget megad a Kárpát-medencében és diaszpórában élő magyarság számára egyaránt."



Fontosnak tartjuk - húzta alá -, hogy már a legkisebb kortól mindennapivá váljon a magyarságtudat megélése, a nyelv és kultúra elsajátítása, ezért az oktatáspolitika kiemelt helyen szerepel programjainkban. E célt követve a magyar családok, magyar gyermekek támogatását tűzte zászlajára legfontosabb feladatként a nemzetpolitikai államtitkárság az elmúlt időszakban, tematikus éveink is róluk szólnak, hiszen a jövő záloga mindig a magyar ifjúság lesz - mondta. Példaértékűnek nevezte, ahogy a tiszacsomai magyarság a Szent István-napi búcsú rendszeres megszervezésével következetesen őrzi a gyökereit, ahogy a kárpátaljai magyarság is.



A miniszteri biztos a korábban feltárt honfoglalás kori temető helyén létesült Tiszacsomai Honfoglalási Emlékparkban tartott megemlékezésen is köszöntőt mondott és megkoszorúzta a honfoglalási emlékművet. A nyitóünnepség után Szilágyi Péter átadta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) magyar kormánytámogatással épült látogató- és rendezvényközpontját, ahol állandó kiállításon mutatják majd be a honfoglalás kori temetőben feltárt leleteket.



Kárpátalja magyarsága kedden Aknaszlatinán, Ungváron, Beregszászon és más településeken ünnepi rendezvényekkel emlékezett az államalapításra.

MTI