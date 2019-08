Kajak-kenu vb - Megnyitották a versenyt, szerdán reggel rajt

2019. augusztus 20. 20:18

A kedd esti ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu világbajnokság.

A ceremóniát a Maty-éri pályán tartották, a sportolók a fő lelátóról hallgathatták meg a beszédeket, nézhették meg a műsort, miközben a háttérben a lemenő nap fénye megvilágította a vizet.



Szabó Tünde, sportért felelős államtitkár köszöntőjében felidézte az első, 1998-as szegedi vb-t.



"Talán sokan emlékeznek arra, milyen izgalommal készült az ország, a város és a magyar szövetség két évtizede arra, hogy az egyik legsikeresebb sportágunk világbajnokságát méltó körülmények között, a lehető legjobban sikerüljön megszervezni. Az a verseny alighanem végképp meggyőzte a sportág képviselőit, vezetőit: Szegeden minden feltétel garantált egy igazán sikeres csúcsesemény lebonyolításához" - fogalmazott.



"Ennek jegyében tér vissza időről időre a világbajnokság ide, hogy most a legrangosabbnak számító, olimpiai kvalifikációs verseny házigazdái legyünk. Magyarországon több mindent említhetünk, ami nem változik, ami világszínvonalú volt és marad: ezek közül természetesen a honi szurkolók sport iránti feltétlen szeretete a legfontosabb" - folytatta az államtitkár.



Szabó Tünde szerint szintén állandónak mondható a magyar szervezők elkötelezettsége, hogy mindig, mindenben a lehető legmagasabb színvonalat kívánják nyújtani.



"És ebben a kormányzat is partnerük, hiszen úgy gondoljuk: a sikeresen megrendezett eseményekből számtalan területen profitálhat Magyarország, a rendező város és a magyar sport" - hangsúlyozta.



A megújult Maty-éri pályáról azt mondta, az volt a cél, hogy a kajak-kenu sportág képviselőinek olyan helyszínt adjanak, amely méltó az elmúlt évek eredményességéhez és a jelen, majd a jövő generációját is teljes körűen ki tudja szolgálni.



"Hiszen a kajak-kenu sportág nemzetközi elismertsége, a világ sportjában betöltött egyre fontosabb szerepe és a lenyűgözően gazdag hazai hagyományai egyaránt méltóvá teszik arra, hogy egy új dimenzióba emeljük a legfontosabb magyarországi bázisát. Az óriási teljesítmények, a nagyszerű példaképek fiatalok ezreit győzhetik meg arról: nincs csodálatosabb annál, mint amikor az ember mindent megtesz annak érdekében, hogy céljait elérhesse" - zárta szavait Szabó Tünde.



Botka László, Szeged polgármestere kijelentette: nagy megtiszteltetés számukra, hogy idén is vendégül láthatják a vb-t.



"Immár negyedik alkalommal válik Szeged a kajak-kenu sport központjává a világon. Idén rekordot is döntöttünk. Az eddigi legnagyobb számban érkeztek versenyzők, akik a világ több mint 100 országát képviselik" - mondta.



Ahogy fogalmazott, Szeged barátja a vizeknek és a vizes sportoknak, a város élete összeforrt a Tiszával és a csónakokkal.



"Itt talán mindenki tud bánni az evezőkkel is. A tehetség apáról fiúra száll. Így nevelt Szeged kiemelkedő sportolókat a vízi sportok területén. Természetes tehát, hogy a kajak-kenu sport ennyire népszerű itt. Szegedi gyermekek százai választják ezt a sportágat. Így vagyunk mi a Vizek Városa, a Bajnokok Városa, a kajak-kenu sportnak pedig magyarországi fővárosa" - mondta.



A polgármester szimbolikusan átnyújtotta a város kulcsát José Perurena Lópeznek, a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség (ICF) spanyol elnökének.



"Megnyit minden ajtót barátaink számára, így a város az önöké. Kívánok mindenkinek jó versenyzést, és remélem, hogy otthon érzik magukat Szegeden!" - zárta szavait Botka László.



Az ICF vezetője úgy fogalmazott: nagy örömmel tölti el őket, hogy visszatérhettek Magyarországra és ismét itt lehetnek Szegeden a 2019-es esztendő legfontosabb gyorsasági versenyén.



"A következő néhány napban nemcsak egy kajak-kenu világbajnokságot láthatunk, de szemtanúi lehetünk annak is, ahogyan sportolóink igyekeznek kivívni helyüket a világ legrangosabb versenyére, a 2020-as tokiói olimpiai és paralimpiai játékokra. Szeged tökéletes helyszíne ennek a fontos eseménynek. Sokan a gyorsasági szakág bölcsőjének tartják ezt a csodálatos pályát, és semmi kétségem afelől, hogy a magyar szurkolók ezúttal is megmutatják, hogy miért van ez így" - mondta.



Emlékeztetett, legutóbbi látogatásuk óta a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és Szeged városa nem kevés időt és pénzt fektetett abba, hogy az eddig is világszínvonalú versenyhelyszínt tovább fejlessze.



A szegedi vb szerdán 9 órakor, a paraversenyek előfutamaival rajtol.



MTI