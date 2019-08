Varga Judit: Európa is csak akkor maradhat meg, ha megőrzi önmagát

2019. augusztus 20. 21:36

Az ezeréves magyarság azt üzeni Európának, hogy csak akkor maradhat meg, ha megőrzi önmagát, megvédi határait, a nemzetek Európáját és keresztény szabadságát - jelentette ki az igazságügyi miniszter kedden Miskolcon.

Varga Judit az államalapítás alkalmából, a Szent István téren megtartott városi ünnepségen azt mondta, hogy a múlt a magyarokat alázatra, elfogadásra és kitartásra tanította.



Így - mint az elmúlt ezer évben - ma is az a feladatunk, hogy kiálljunk önmagunkért és azokért az értékekért, amelyekben hiszünk - tette hozzá.



"Kiállni a keresztény Európáért és megvédeni azt, ami a miénk, azt, amik vagyunk" - fogalmazott a miniszter.



Szent István királyt méltatva azt mondta, a fiatalon trónra lépő magyar uralkodó mély, a magyarság jövőjét még ezer év után is befolyásolni képes nyomot hagyott a történelemben.



"Szent István a legnagyobb dolgot tette, amit egy uralkodó megtehet saját népéért, megvédte Magyarország függetlenségét egy olyan korban, amikor magától értetődő lett volna a behódolás és az önfeladás" - hangoztatta Varga Judit, hozzátéve, István letette az önálló magyar állam alapjait, amelyet erős törvényekkel, határvédelemmel és a magyar állam szuverenitásával erősített meg.



Az igazságügy-miniszter utalt arra, hogy a már István korában is széttagolt és sokszínű Európát a keresztény kultúra foglalta egységbe, a magyarok számára a kontinens pedig egy vallási, kulturális és politikai közösség, amely az államalapítás óta otthonát is jelenti.



A feladatunk nemcsak a tisztelet és az emlékezés. Nem elég egyszer helyes döntést hozni, mindenkor jó döntésekre van szükség, mivel Magyarország nem ajándékba kapta létét és szabadságát, azért folyamatosan meg kellett küzdenie - mondta Varga Judit.



Az ország viszontagságos történelme ellenére a magyarság mindvégig Európa határait védte, tehetségével és szorgalmával pedig gyarapította közös értékeit - jelezte.



Az "évszázados bátorság" egy újabb megvillanásának, valamint történelmi tanulságtételének nevezte az igazságügyi miniszter a harminc évvel ezelőtt Sopronban lezajlott páneurópai pikniket.



A keletnémet állampolgárok Nyugatra engedésével megkezdtük a vasfüggöny lebontását, amely aztán néhány hónap múlva teljesen leomlott, majd megnyílt az út Európa újraegyesítése előtt, ami azóta is folyamatos feladat - tette hozzá.



Az ünnepségen Kriza Ákos polgármester szavait tolmácsolva Alakszai Zoltán jegyző azt mondta, a magyarságnak és Magyarországnak addig van jövője, amíg vezetői a nemzet védelmét és megtartását tartják elsődlegesnek.

