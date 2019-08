Átadták a Bujtor István Filmfesztivál díjait

2019. augusztus 20. 22:33

Átadták a Bujtor István Filmfesztivál díjait Balatonszemesen kedden - tájékoztatták a szervezők közleményben az MTI-t.

Azt írták: a 2009-ben elhunyt Balázs Béla-díjas színművész, filmrendező, forgatókönyvíró és producer emléke előtt tisztelgő négynapos, egymillió forint összdíjazású seregszemlén az alkotók négy kategóriában vehettek át elismeréseket, köztük a Bujtor István-díjakat, Árvay Zolta képzőművész Bujtor István hajóját, a Tamangót ábrázoló alkotásait.



A szakmai zsűri a játékfilmek közül Fazekas Máté Bence rendező, Osváth Gábor producer és a Filmfabriq Kft. Apám szíve című moziját, a dokumentum- és ismeretterjesztő filmek közül Mano Khalil svájci rendező és a Frame Film Hafis & Mara című alkotását, valamint Hajdu Mariannak a Színház- és Filmművészeti Egyetem által gyártott Mindig elől című filmjét értékelte a legjobbnak.



A versfilmes kategória győztese Tóth-Benedek Ernő filmes versmondó lett Zalán Tibor Elsüllyedt szonettek című különleges hangulatú és ritmikájú versének filmes adaptációjáért, a kísérleti film kategóriában Kizlinger Lilla nyert a filmfesztivál egyik legegyénibb hangvételű, legeredetibb szemléletű Ó Superman, I love You című filmjének elkészítéséért - tették hozzá.



Kitértek rá, hogy különdíjat vehetett át Ledő Barnabás a versfilmek közé sorolt Kísértet című, Weöres Sándor azonos című verse alapján készített filmjéért, Trill Zsolt az Apám szívében nyújtott alakításáért, Nagy Viktor A közellátás vizsgálata című film főszerepéért, Rezes Judit a Mantra című játékfilmben nyújtott színészi játékáért és Málics Gábor operatőr ugyanezen film készítésében végzett munkájáért.



Rendezői különdíjat kapott dokumentumfilm kategóriában Hajdu Beáta és a Színház- és Filmművészeti Egyetem Kalap, kabát című filmje, a legjobb portréfilm különdíja Varga Árpád Zsolt A Születés jogán című alkotásáé lett, a szerkesztői különdíjat a Bud Spencer életéről Király Levente szerkesztésében és a Macro-Media Bt. gyártásában készült Piedone nyomában című alkotás érdemelte ki, a legjobb filmzene az Egodetox című filmben Csordás Gábor zeneszerző műve lett - sorolták.



Kiemelték, a legigényesebb animációs film, a Béla elkészítéséért Tóth Roland, a Duna Műhely Alapítvány gyártásában pedig két dokumentumfilm, Tóth Péter Pál Védőőrizet, Mohi Sándor Ott legbelül dal van című filmje is különdíjas lett.



Speciális Bujtor-díjat kapott a Duna Műhely Alapítvány, valamint Buglya Sándor és Péterfy András producer a dokumentumfilmes műfaj mint a filmművészet történelmi, történeti és társadalmi szempontból is egyik legértékesebb műfajának életben tartásáért, a filmfesztivál több kiváló dokumentumfilmjének létrehozásáért, az értéket teremtő produceri tevékenységért.



A díjazottak az elismeréseket Bujtor Balázstól, Bujtor István fiától, Lutter Imre fesztiváligazgatótól, Janisch Attila filmrendező zsűrielnöktől és Kiss László fesztiválalapítótól vehették át.



A filmfesztivált a Latinovits Emlékmű Alapítvány, az Aktor Produkció, a myspace produkció, a Magyar Versmondók Egyesülete, a Latinovits Művelődési Ház, valamint a balatonszemesi önkormányzat szervezte, s arra az elmúlt egy évben készült, vagy még be nem mutatott alkotásokat vártak.



A tizedik alkalommal megrendezett eseményre Bujtor István életműve nyomán valamilyen titokkal, bűnüggyel, rejtéllyel, humorral és kacagással, az emberi élet sokszínűségével, továbbá költészettel kapcsolatos filmmel lehetett nevezni. A versenyprogramba 53 film került, amelyet 106 hazai és külföldi produkció közül választottak ki.

MTI