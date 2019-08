Szerencsés Károly: Szent Istvánnak sikerült a nemzetet jó irányba terelnie

2019. augusztus 20. 22:50

Az államalapítás ünnepe egy olyan üzenet nemzeti nagylétünk megteremtőjének, Szent Istvánnak, hogy helyes útra irányította az országot. Erről Szerencsés Károly történész beszélt Magyarország élőben című műsorunk augusztus 20-i adásában.



Szerencsés Károly úgy látja, nem volt könnyű az az út, amelyre István rálépett, hiszen nagyon sok viszontagságon kellett átesnie a nemzetnek, ugyanakkor az tény, hogy a mai napig itt vagyunk.

Az államalapítás ünnepének szimbóluma Szent István mellett a Szent Korona, ami pedig egyesítette a Kárpát-medence népeit egy államba. „Ez is volt a magyarság nagy küldetése, hogy ezt a régiót, a Kárpát-medencét - ami összetartozik minden szempontból – az itt élő népekkel egyetemben Európa vonzó fejlődni képes részévé tegye és ez így is volt a XIX. század végéig, a XX. század elejéig” – tette hozzá Szerencsés Károly.

Velkovics Vilmos felvetésére, hogy a trianoni diktátum, mennyire befolyásolta az ünnep értelmezését, a történész elmondta, az országcsonkítás után az ünnep azt is jelképezte, hogy a Szent István-i Magyarország valahol él, a „haza a magasban van” és nem tűnik el a tradíció akkor sem, ha a határok évszázadokig is fennállnának.

Ez a küldetés helyes volt, hogy össze kell fogni és erős államokat kell létrehozni. Már az Árpádok és utódai alatt is ez a gondolat megvolt, hogy nem csak a Kárpát-medencében, hanem Közép-Európában is – utalt a visegrádi együttműködésre is Szerencsés Károly.

