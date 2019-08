Benkő: a katonai eskü egyedülálló

2019. augusztus 21. 09:31

Egyedülállónak nevezte a katonai esküt a honvédelmi miniszter az M1 aktuális csatorna szerdai műsorában, mivel azzal a katonák legdrágább kincsüket, az életüket ajánlják a nemzet szolgálatába. Kedden 140 honvédtiszt tette le katonai esküjét a Parlament előtti Kossuth Lajos téren.

Katonák eskütétele a Parlament előtti Kossuth téren tartott Szent István-napi ünnepségen 2019. augusztus 20-án.

MTI/Koszticsák Szilárd

Az esküben benne van, hogy a katonák az országot, a magyar embereket és értékeit bármilyen körülmények között megvédik. Akár az életük feláldozásával is - emelte ki Benkő Tibor.



A miniszter a katonáktól azt is elvárja, hogy mutassanak példát és vívják ki a társadalom elismerését.



Benkő Tibor elmondta: a honvédség átalakítása során változtatnak az állománykategóriákon.



Sokkal több altisztre van szükség, ők alkotják a honvédség gerincét. Szükség van a legénységi állományra, továbbá önkéntes tartalékos katonákra is - közölte.



MTI