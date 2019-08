Tarlós: mára összeomlott közös ellenzéki főpolgármester-jelölti elképzelés

2019. augusztus 21. 11:18

Tarlós István, harmadik ciklusára készülő kormánypárti főpolgármester szerint az egyetlen közös ellenzéki főpolgármester-jelöltről szóló elképzelés összeomlott. A városvezető felkészületlennek nevezte az ellenjelölteket, köztük Karácsony Gergelyt, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltjét az M1 aktuális csatorna szerdai reggel műsorában.

Tarlós István kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a hírek szerint már hét ellenjelöltje is van, bármit is mond erről "kétségbeesetten" Karácsony Gergely.



Az egyetlen ellenzékijelölt-elmélet és -elképzelés összeomlott, ez ma már egy "humbuk" - hangoztatta.



A főpolgármester elmondta, még nem nagyon fordult elő, hogy a főváros vezetéséért induló jelöltek annyira felkészületlenek legyenek, mint most.



Tarlós István szerint a Karácsony Gergely vezette Zuglóban "rengeteg zűrös ügy van".



Ezek egy részét valószínűleg nem Karácsony Gergely generálta, de az bizonyos, hogy képtelen volt őket kezelni - tette hozzá.



Legutóbb a Népszava "segítségével" megpróbálták összekeverni a főváros nagyon jól kezelt, kifejezetten és kizárólag fejlesztési célokat szolgáló hitelkeretét Zugló "nagyon súlyos működési, fizetésképtelenségi problémájával, ami önmagában egy bizarr elképzelés" - mondta a főpolgármester.



Az újság heccelni próbálja az embereket a régi Szentendrei út felújításához kapcsolódó fakivágásokkal, holott tízszer több fát ültetnek a környékre. Nem emlékeznek meg azonban arról, hogy a XIV. kerületi Pillangó parkban majdnem háromszor annyi fát vágtak ki, mint amennyit a Szentendrei úti felújításon terveznek - közölte.



Tarlós István szerint árulkodó tény a zuglói helyzetről, hogy a közvélemény elől "eldugták" az önkormányzat összeomlását emlegető kerületi jegyzőt.



Példátlannak nevezte, hogy Karácsony Gergely - "törvénysértő módon" - negyedik hónapja nem hajlandó kiadni még saját képviselőinek sem Zugló gazdálkodási adatait.



Karácsony Gergely fővárosi szerepléséről szólva azt mondta, hogy a képviselő 2018-ban egyetlen fővárosi közgyűlési ülést sem ült végig, közel felén pedig meg sem jelent.



"Nem világos, hogyan akar megküzdeni a kormánnyal, a miniszterelnökkel, vagy akár a Fővárosi Közgyűléssel akkor, amikor a saját, őt jelölő párt kerületi szintű frakciójával sem bír el saját panaszai szerint" - fogalmazott Tarlós István, hozzátéve: számára az ellenjelöltek sorából Karácsony Gergely sem lóg ki nagyon, mert "inkompetens, szavahihetetlen és (...) tétova".



A "szavahihetetlenségre" példaként azt mondta, hogy Karácsony Gergely parlamenti képviselőként a devizahitelesek végtörlesztése ellen szavazott, aztán igénybe vette ezt a lehetőséget.



Tarlós István kiemelte: a főpolgármesteri választást nem lehet úgy kezelni, mint egy "blöffökkel tarkított revánsot a tavalyi parlamenti választásért, mert arra nagyon ráfizet a város".



Elmondta, vezetése idején a főváros működését sikerült stabilizálni, és erre csak egy példa a BKV, amelyet 2010-ben 80 milliárd forintos működési adósságállománnyal vettek át.



A társaság üzemi eredménye évek óta pozitív, semmiféle működési hitele nincs 2011 óta, és az államit meghaladó béremelést is sikerült a cégnél biztosítani - tette hozzá.



Közölte, a közeljövőben kezdődik a Lánchíd és környéke, a Széna tér, a Blaha Lujza tér felújítása, az Aquincumi híd komplex tervezése és engedélyeztetése, a Ferihegyi gyorsforgalmi út újjáépítése, valamint folytatódnak a BKV járműcseréi.



A repülőgépek okozta éjszakai zajterhelésről szólva a főpolgármester elmondta, az augusztusra ígért jogszabályi változások megtörténtek, ugyanakkor repülési kézikönyveket kell átírni és elfogadni, ezeknek egy-két hónapos átfutási ideje van.



Közölte: a jövőben nagyobb energiát szeretnének fektetni a környezetvédelmi, beleértve a klímavédelmi kérdésekre, amelyek szakmai vonatkozását hosszan részletezte, valamint a hajléktalanprobléma kezelésére.



A főpolgármester a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában az ellenzéki kampányról azt mondta: valami értelmezhetetlen szabadságharcot hirdettek egyesek, alig esik szó gyakorlatilag a várost érintő kérdésekről, mintha "itt valami kormánypuccsot vagy kormányváltást vizionálnak".



Tarlós István alaptalan lózungnak nevezte, hogy "kiszolgálja Orbán Viktort, kiszolgálja a Fideszt".



Valamilyen egyensúlyt kell teremteni, kell küzdeni a városért, de vigyázni kell arra, hogy az együttműködés lehetősége ne szűnjön meg, mert annak a város kárát látja - hangsúlyozta.



Tarlós István megemlítette: szeretné, hogy a forrásmegosztásnál a főváros több pénzt kapna.

