Rokkantnyugdíjasra támadó maszkos rablók ellen emeltek vádat Zalában

2019. augusztus 21. 11:51

Százmillió forintos zsákmány reményében támadtak rá egy mozgásában korlátozott idős férfira Nemesbükön azok az elkövetők, akik ellen fegyveres rablás miatt emeltek vádat Zalában - tájékoztatta a Zala Megyei Főügyészség szóvivője szerdán az MTI-t.

Pirger Csaba közölte: egy 37 éves alsópáhoki férfi és 43 éves keszthelyi ismerőse - mindketten őrző-védő vállalkozásban voltak érdekeltek - 2018 végén szerzett információt egy építkezési vállalkozótól arról a Nemesbükön egyedül élő rokkantnyugdíjas férfiról, aki családi háza felújítása miatt vélhetően nagy összegű készpénzzel rendelkezik.



A keszthelyi férfi szerint a kiszemelt áldozat egy pénzkazettában 100-150 millió forintot tart az otthonában, és ezért a rablást követően ötmillió forintra tartott igényt a tippadásért.



Az alsópáhoki férfi két vindornyaszőlősi ismerősét, egy rossz anyagi körülmények között lévő testvérpárt hívta segítségül. A három férfi januárban megtervezte a rablást, feltérképezte a sértett ingatlanát. Az alsópáhoki férfi 29 éves barátnőjét is bevonták a tervekbe azzal, hogy ő szerzi be a nyugtatót az áldozat kutyájának elkábításához és a rablás idején a kocsiban várja társait.



Február 5-én hajnalban a három férfi maszkkal az arcán és egyikük egy valósághű játék pisztollyal a kezében behatolt a kiszemelt házba, miközben a nő az autóban várt rájuk. Kolbászba töltött nyugtatószerrel elkábították a kutyát, majd a három férfi a hálószobájában alvó mozgáskorlátozott férfihoz ment, aki azonnal felébredt a zajra.



Az egyik vindornyaszőlősi férfi a játék pisztolyt rászegezve felszólította, hogy adja át a pénzét, különben lelövi. A sértett közölte, hogy nincs a lakásban pénz, majd az újabb fenyegetés hatására átadta az irattárcáját, de a támadók ezzel nem elégedtek meg, kutatni kezdtek, és rá is találtak a lezárt pénzkazettára.



A rablók távozáskor magukkal vitték, majd az udvaron eldobták a megtámadott férfi két mobiltelefonját is, hogy ne tudjon segítséget hívni.



A társaság Vindornyaszőlősre ment, ahol a ruhákat és a maszkokat elégették, a pénzkazettát pedig felfeszítették. A remélt százmilliós összeg helyett 840 ezer forintot és 1700 eurót találtak, a pénztárcában pedig 10 ezer forintot, vagyis nem egészen 1,4 millió forintot zsákmányoltak.



A rokkantsága miatt erősen mozgáskorlátozott és részben mások ápolására szoruló férfi közben autóba ült, és Nemesbükről Keszthelyre ment, ahol értesítette a rendőrséget. A rendőrök néhány napon belül elfogták az elkövetőket.



A Keszthelyi Járási Ügyészség fegyveresen, csoportosan, a bűncselekmény elhárítására idős koránál és fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett rablás miatt emelt vádat az öt vádlott ellen.



MTI