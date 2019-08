Boris Johnson ultimátumot adott Brüsszelnek

2019. augusztus 21. 18:24

Pattanásig feszült a helyzet Boris Johnson kormánya és az Európai Unió között. A britek addig nem ülnek vissza a tárgyalóasztalhoz, amíg Brüsszel rugalmasságot nem mutat az írkérdésben.

Boris Johnson a hét végi G7-csúcstalálkozón mutatkozik be brit miniszterelnökként a világporondon. Az új kormányfő a találkozó borongós hangulatának mindenesetre már tegnap megágyazott, amikor levélben kérte az Euró­pai Uniótól a brexitalkuban foglalt ír tartalék megoldás törlését. Mint írta, a záradék nemcsak antidemokratikus és a gyakorlatban kivitelezhetetlen, de az északír békefolyamat eredmé­nyeit is veszélyezteti. Johnson a Donald Tusknak, az Európai Tanács elnökének címzett levélben arra is emlékeztetett: a londoni parlament a tartalék megoldás miatt utasította el (Theresa May miniszterelnöksége alatt háromszor is – a szerk.) a megállapodást, amely az Ír-szigetre vonatkozó záradék nélkül könnyedén zöld jelzést kaphatna az alsóházban. A kilépéspárti miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság és Írország közötti határszakasz ellenőrzésének ügyében inkább alternatív, egyszerre rugalmas és kreatív megoldásokat kell keresni.

A tartalék megoldás biztosítja az Ír-sziget átjárhatóságát mindaddig, ameddig alternatív megoldást nem találunk. Azok, akik építő javaslatok híján kritizálják a mechanizmust, valójában a határok visszaállítását támogatják. Még akkor is, ha ezt nyilvánosan nem ismerik el – írta Donald Tusk a Twitteren, válaszul a brit miniszterelnök levelére. Leo Varadkar ír kormányfő még hétfő este több mint egyórás telefonbeszélgetést folytatott brit kollégájával, akinek tudtára adta, hogy Írország semmi esetre sem akarja megnyitni a már lezárt alkut. Árulkodó, hogy Johnson az ír kormányfő mellett Donald Trumpot hívta fel. Az amerikai elnök – aki nyilvánosan támogatja Johnson brexitvízióját – a Twitteren úgy kommentálta a beszélgetést: alig várja, hogy Johnsonnal a franciaországi találkozón folytassák a – többek között az amerikai–brit szabadkereskedelmi alkura vonatkozó – egyeztetést.

Uniós berkekben úgy látják, hogy a brit miniszterelnök a G7-csúcs margóján, Trump segítségével akarja bizonyítani az EU rugalmatlanságát, de valójában maga is tisztában van vele, hogy jelenleg a megállapodás nélküli brexit a legvalószínűbb forgatókönyv. Ezzel kapcsolatban a brit kormány hétfőn részletek ismertetése nélkül közölte, hogy a megállapodás nélküli kilépés esetén az előző, Theresa May vezette kormány terveivel szemben azonnal megszűnik a személyek szabad mozgásának lehetősége azon EU-állampolgárok számára, akik a brexit október 31-i határideje után érkeznek.

Kép: bild.de/Michael Sohn / AP Photo / dpa

Boris Johnson ma Berlinben Angela Merkel német kancellárral találkozott - képünkön! -, holnap pedig Párizsban Emmanuel Macron francia elnökkel is találkozik, hogy nyomatékosítsa: ameddig az ír tartalék megoldás az alkuban marad, a britek nem ülnek vissza a brüsszeli tárgyalóasztalhoz.

Judi Tamara

magyarnemzet.hu