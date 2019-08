Moszkva szakmai útra terelné az orosz G8-tagság megvitatását

2019. augusztus 21. 18:46

Nem nyilvánosan, hanem szakmai körben kellene folytatni a G8 formátumhoz való visszatérés lehetőségének megvitatását - jelentette ki Marija Zaharova a TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozva szerdán Moszkvában.

in4s.net

"Meg kell fogalmazni a javaslatokat, ha vannak ilyenek, és azokat átadni az orosz félnek tanulmányozásra. Most nehéz értelmezni, hogy miről is van szó. Ezért ennek a témának a megvitatását át kellene vinni a nyilvános és szórakoztató szférából a szakmai szférába, ha a +hetek+ komoly formátumként próbálják pozícionálni magukat" - mondta az orosz külügyi szóvivő.



Zaharova arra reagált, hogy Donald Trump amerikai elnök kedden a Fehér Házban a román hivatali partnerével, Klaus Iohannisszal tartott találkozója alkalmából egyebek között arról beszélt a kamerák előtt, hogy célszerűnek tartaná a G8 formátumhoz való visszatérést, Oroszország részvételével. A CNN amerikai hírtelevízió úgy értesült, hogy erről a témáról Trump kedd este telefonon egyeztetett Emmanuel Macron francia elnökkel, aki hétfőn fogadta Vlagyimir Putyin orosz államfőt.



Az amerikai és a francia vezető a CNN szerint egyetértett abban, hogy célszerű lenne Oroszországot meghívni a G7-csoport jövő évi csúcstalálkozójára, és visszaállítani a G8 formátumot. A témát a televízió informátora szerint Trump fel kívánja vetni a Biarritzban tartandó, szombattól hétfőig tartó G7-csúcson. Az amerikai elnök ezt a csoport vezetőinek tavaly júniusi, a québeci La Malbaie-ben tartott tanácskozásán is szóba hozta.



Konsztanyin Koszacsov, az orosz parlamenti felsőház külügyi bizottságának elnöke szerdai Facebook-bejegyzésében elfogadhatatlannak nevezte a G8 formátumhoz a jelenlegi körülmények között való visszatérést, mert az megítélése szerint legitimálná azokat a szankciókat, amelyeket a G7-csoport tagjai a Krím elcsatolása és a délkelet-ukrajnai beavatkozás miatt vezettek be Oroszország ellen. Egy ilyen lépés a szenátor szerint annak az elismerését is jelentené, hogy a részvevők nem egyforma jogokkal és lehetőségekkel rendelkeznek.





sputniknews.com

Koszacsov hozzátette, hogy Oroszország még a Moszkva elleni szankciók megszüntetése esetén sem térhetne vissza "a heten egy ellen formátumhoz". Szorgalmazta, hogy Kína és India felvételével a csoport tíztagúvá bővüljön.



A legfejlettebb gazdaságú országok az Egyesült Államok, Kanada, Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország és Japán által 1976-ban megalakított G7-csoportba 1997-ben vették fel Oroszországot, majd a nyolctagúvá bővült együttműködésből 2014-ben zárták ki a Krím félsziget elcsatolása és a délkelet-ukrajnai orosz beavatkozás nyomán. Putyin ezt követően arról beszélt, hogy Oroszország tagságát a G20-csoportban sokkal fontosabbnak tartja.



A Reuters hírügynökség értesülése szerint Macron úgy gondolja, hogy a G8-as formátumhoz való visszatérést az ukrajnai helyzettől kellene függővé tenné. Berlin szintén az Oroszország kizárásához vezető körülmények megszűntetéséhez kötötte Moszkva visszavételét.

MTI