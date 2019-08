Boris Johnson: vannak alternatív lehetőségek a tartalékmegoldás helyett

2019. augusztus 21. 20:27

Léteznek alternatív lehetőségek az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó tartalékmegoldás (backstop) helyett, és rövidesen be is mutatják ezeket - mondta Boris Johnson brit kormányfő szerdán Berlinben.

Kép: news.sky.com

Angela Merkel német kancellárral folytatott megbeszélése előtt, kettejük közös sajtótájékoztatóján Boris Johnson megerősítette kormánya álláspontját, miszerint a backstopról szóló részt törölni kell a brit európai uniós tagság megszüntetéséről (Brexit) az EU-val kötött megállapodásból, mert egy "szuverén, demokratikus ország" - az Egyesült Királyság - számára elfogadhatatlan korlátozásokkal járna.



A backstop helyett vannak más megoldások, "például előzetes elektronikus ellenőrzési és egyéb technikai lehetőségek" - mondta Boris Johnson.



Hozzátette, hogy hamarosan "némileg pontosabban" ismertetik majd a brit javaslatokat, a többi között Greg Hands konzervatív parlamenti képviselő, volt kereskedelempolitikai államtitkár vonatkozó jelentésében.



Angela Merkel szintén kiemelte, hogy lehetségesnek tart a backstop helyett egy más megoldást az ír-északír határ igazgatásának kérdéseire a Brexit tervezett időpontjáig, október végéig.



A német kancellár és a brit miniszterelnök egyaránt úgy vélte, hogy a következő 30 nap kulcsfontosságú lesz az az EU-val kötött megállapodáson nyugvó, rendezett Brexitért folytatott küzdelemben.



Angela Merkel elmondta, hogy a backstopot eleve átmeneti eszköznek szánták, arra az időre, amíg kidolgozzák az EU és a közösségen kívüli Egyesült Királyság kapcsolatrendszerét. Úgy tervezték, hogy ez két évet vehet igénybe, "'de talán 30 nap alatt is meg lehet találni (a végleges megoldást), miért ne?" - jegyezte meg a német kancellár.



Angela Merkel aláhúzta, hogy az EU-ban maradó 27 ország egységes, közösen kiáll a belső piac épségének megőrzése mellett, és várja a brit javaslatokat. Boris Johnson kiemelte, hogy valóban a brit félnek kell lépnie. Az előző, Theresa May vezette brit kormány tevékenységére utalva kiemelte, hogy a rendezett Brexitet pártolja, és úgy látja, hogy az utóbbi időszakban a brit fél nem terjesztett elő ennek érdekében mindenkinek elfogadható megoldást a backstop helyett.



Ebben most változás következik, és ha sikerül megegyezésre jutni a backstop törléséről, akkor "nagyon gyorsan" lehet majd tovább haladni a rendezett Brexit felé - fejtette ki Boris Johnson.



A tájékoztatón kérdésre válaszolva abban is egyetértettek, hogy Oroszország egyelőre nem térhet vissza a világ legfejlettebb ipari országait összefogó informális egyeztető fórumba, amely az orosz tagság 2014-es - az ukrajnai válság miatti - felfüggesztése óta G8 csoport helyett G7 csoportként működik, és a hét végén csúcstalálkozót tart Franciaországban.



Az EU-hoz tartozó Írország és az Egyesült Királysághoz tartozó Észak-Írország közötti határ igazgatására vonatkozó backstop az állandó fizikai határellenőrzés újbóli bevezetésének elkerülésére egységes vámügyi szabályozást ír elő határozatlan időre arra az esetre, ha a Brexit utáni átmeneti időszakban nem sikerül megállapodni az EU és az Egyesült Királyság kereskedelmi kapcsolatának rendszeréről. A Johnson-kormány szerint ez azért elfogadhatatlan, mert korlátozná az Egyesült Királyság kereskedelempolitikai önállóságát.

