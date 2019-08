Merkel támogatná az Európai Unió klímacéljainak szigorítását

2019. augusztus 22. 18:23

Németország támogatná az európai uniós klímacélok szigorítását célzó holland javaslatot, amelynek alapján a korábban kitűzött 40 százalék helyett 55 százalékkal kellene csökkenteni 2030-ig az üvegházhatású gázok kibocsátását az 1990-es szinthez képest - közölte Angela Merkel német kancellár csütörtökön Hágában.

Merkelt több minisztere is elkísérte ezen látogatásra, amelynek során Mark Rutte holland miniszterelnökkel és kormánya számos tagjával egyeztettek a klímavédelem kérdéseiről.

A kancellár arról számolt be, hogy "nagyon könnyedén egyetértene" a célszámok szigorításával, miután a berlini kormány már most is olyan intézkedéseken dolgozik, amelyek lehetővé tennék az 55 százalék elérését a következő évtized végéig.

Hozzátette, az Európai Uniónak ez esetben konkrét vállalásokat kellene tennie.

A holland kormány még júniusban célként tűzte ki, hogy 2030-ig 49 százalékkal mérsékeljék az üvegházhatású gázok kibocsátását. Ezt a kibocsátás megadóztatásával, illetve ellensúlyozásával érnék el.

Németország eddig 32 százalékkal, Hollandia viszont 2017-ig mindössze 13 százalékkal csökkentette kibocsátását az 1990-es szinthez képest.

MTI