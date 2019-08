US Open: magyar a főtáblán

2019. augusztus 23. 08:38

Ismét az elmúlt bő évtized nagy hármasa, azaz Roger Federer, Rafael Nadal és Novak Djokovic a favorit a hétfőn kezdődő 139. amerikai nyílt teniszbajnokságon, amelyen magyar részről csak Fucsovics Márton kezd alanyi jogon a főtáblán.

A férfiaknál ez a trió nyert meg az elmúlt 58 Grand Slam-tornából 50-et, a csúcstartó Federer 20, míg Nadal 18, Djokovic pedig 16 trófeánál tart. GS-tornán legutóbb éppen a 2016-os US Openen fordult elő, hogy nem közülük került ki a végső győztes, akkor Stan Wawrinka ünnepelhetett.



A 38 éves svájci Federer három tornát nyert idén (Dubaj, Miami, Halle), de GS-versenyen tavaly Ausztráliában lett első legutóbb, a US Openen 2004 és 2008 között nem talált legyőzőre, azóta viszont nem tudott diadalmaskodni. Wimbledonban emlékezetes, ötszettes csatában kapott ki Djokovictól, azóta Cincinnatiben meglepetésre vereséget szenvedett a nyolcaddöntőben a selejtezős orosz Andrej Rubljovtól, 2019-es meccsmérlege pedig 39 győzelem mellett 6 vereség.



A világelső szerb Djokovic címvédőként érkezett New Yorkba, ráadásul idén az Australian Openen és Wimbledonban sem talált legyőzőre. Szezonbéli mérlege 38/7, és a cincinnati elődöntőben az orosz Danyiil Medvegyevtől elszenvedett vereség előtt tízmeccses győzelmi sorozatban volt, így várhatóan remek formában várja az év utolsó kiemelt tornáját. A hozzá hasonlóan háromszoros US Open-bajnok spanyol Nadal 41/6-os mutatóval büszkélkedhet ebben az idényben, és a Federerrel szemben elvesztett wimbledoni elődöntő óta Montrealban indult, ahol megvédte címét.



A többiek közül a világranglistán negyedik osztrák Dominic Thiem és az elmúlt három versenyén döntős Medvegyev (5.) okozhat meglepetést.



A nőknél a 23-szoros GS-bajnok Serena Williams idén két elvesztett döntőt tud felmutatni Wimbledonban, illetve Torontóban. A 37 éves sztár 2017 óta nem nyert Grand Slamet, és jelenleg csak nyolcadik a világranglistán, de ha nem hátráltatja sérülés, begyűjtheti hetedik US Open-trófeáját. Williams első idei fellépése igazi slágermeccsnek ígérkezik, a háló túloldalán ugyanis a 2006-os bajnok Marija Sarapova áll majd, aki ellen 19/2 a győzelmi mérlege.



A torna legfőbb esélyesei között főként a címvédő Oszaka Naomit és a wimbledoni diadalával már kétszeres GS-bajnok román Simona Halepet emlegetik. A 21 éves japán világelső három serlege közül kettőt GS-tornán szerzett, igaz, januári, melbourne-i sikere óta döntőt sem vívott. Halep bokaproblémákkal küzd, emiatt feladta torontói negyeddöntőjét, majd Cincinnatiben is csak a nyolcaddöntőig jutott.



A páros világranglistán harmadik Babos Tímea tavaly döntőt játszott New Yorkban a francia Krintina Mladenovic oldalán, egyesben pedig az első fordulóban kikapott az orosz Darja Kaszatkinától. Idén a rangsor 112. helyezettjeként már selejtezőre kényszerült, melynek első körében legyőzte a japán Nara Kurumit, majd a spanyol Lara Arruabarrena Vecinót búcsúztatta, és a főtáblás szereplésért az amerikai Varvara Lepchenkóval csap össze.



A férfiaknál Fucsovics Márton (65.) sok selejtezős próbálkozás után 2017-ben Amerikában először kezdett alanyi jogon egy Grand Slam-főtáblán, tavaly pedig egy szettet nyert a későbbi bajnok Djokovic ellen a nyitókörben. Idén a 17. helyen kiemelt Nikoloz Baszilasvili ellen kezdi meg szereplését, akivel idén már négyszer találkozott, és 3/1-re vezet a párharcukban. Legutóbb az MTK játékosa a stuttgarti füves pályás tornán győzte le georgiai riválisát.



MTI