Erdély: Ma kezdődik a Vásárhelyi Forgatag

2019. augusztus 23. 09:53

„Azok a programok, amelyek a következő egy hétben a vásárhelyiekre várnak, úgy gondolom, hogy az idei évben is jó okkal számíthatnak érdeklődésre” – kezdte a sajtótájékoztatót Portik Vilmos, a Vásárhelyi Forgatag főszervezője.



A Forgatag szervezőinek sikerült minden évben valami újdonsággal előrukkolniuk, és ez idén sincs másképpen. Az elmúlt évek egyik sikerprogramja a Borudvar volt, és ehhez illeszkedve az idei évben egy Sörudvar nyitja meg kapuit, hasonló programkínálattal, csak a sörfogyasztás, illetve annak kultúrája köré szervezve. De újdonságnak számít idén a Forgatagmenü is, amelyet 9 vásárhelyi vendéglő kínál az éhes forgatagozóknak.



Ezek mellé pedig ingyen kávé, víz, valamint egy forgatagos hűtőmágnes is jár – idézte a főszervezőt csütörtöki közleményében a Forgatag kommunikációs csapata.. Molnár Imola, a rendezvény programigazgatója a színházi és kiállításforgatagot emelte ki a sajtótájékoztatón, ugyanis idén is sikerült egy nagyon színvonalas előadásokból, kiállításokból álló programot tető alá hozni.



A Szféra hétvégi programjait követően, augusztus 26-án a Magyar Nemzeti Táncegyüttes rögtön két előadással nyitja a Forgatag hetét, de aznap a Várban a Magyar Állami Operaház is ingyenes előadást visz kamionszínpadra. A Gördülő Opera program keretében Donizetti Szerelmi bájital című vígoperáját tekinthetik meg az érdeklődők.





Kádár Zoltán, a Bolyai Sportolimpia szervezője, Molnár Imola programigazgató és Portik Vilmos főszervező | Fotó: a Vásárhelyi Forgatag kommunikációs csapata



Molnár Imola tovább sorolta a színházi produkciókat: a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház Liliomfi címmel hoz előadást Marosvásárhelyre, szerdán Szarvas József Pustol a hó című egyéni előadását nézhetik meg a színház kistermében, csütörtökön Szilágyi Enikő világhírű sanzonénekes előadására várják az érdeklődőket a Kultúrpalotába.



A Kereszteződések augusztus 24-ei megnyitójával a kiállításforgatag is kezdetét veszi. Hétfőn a Maros Mezőségi Művésztelep kiállítása nyílik, kedden a Bauhaus 1919-2019 című kiállítást nyitják meg a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban, majd csütörtökön a Bánffy Ménesnek állítanak emléket, a Kultúrpalota kistermében pedig a marosvásárhelyi filmes legenda, Schnedarek Ervin emlékét idézik fel – mondta el Molnár Imola.



A Liget már csütörtökön megtelik élettel, akkor lesz ugyanis az első nagyszínpadi koncert, amelyen a Honeybeast várja a tombolni vágyó forgatagozókat. Pénteken este több ezer emberre számítanak a szervezők, ugyanis egy olyan különleges produkcióra kerül sor, amely Vásárhely történetében egyedülálló: kifejezetten a Forgatagra készül a Marosvásárhelyi Állami Filharmónia egy szabadtéri koncerttel, amely során azt próbálják megmutatni, hogy a komolyzene nem feltétlenül úgy komoly, ahogy elsőre gondoljuk. Péntek este filmslágerek, populáris dallamok és híres operaáriák hangzanak majd el.



Előttük azonban még Sárik Péter és Falusi Mariann jazzkívánságműsora fogja bepörgetni a közönséget. Szombaton a Kerekes Band és Baricz Gergő, majd Keresztes Ildikó és bandája fog koncertezni. Vasárnap a Loyal, ezt követően pedig a Neoton Família Sztárjai koncertje zárja a Forgatagot. Molnár Imola elmondta, hogy idén több mint 340 esemény lesz a Forgatag ideje alatt nem kevesebb, mint 47 helyszínen.

Lazítani is lehet

A rengeteg program, koncert, szórakoztató program között lazítani is lehet – tudtuk meg Kádár Zoltántól, ugyanis augusztus 31-én, szombaton reggel kezdődik a sportélet a Bolyai-pályán. A Bolyai Collegium Alapítvány által szervezett Bolyai Sportolimpián számos sportág kerül bemutatásra, de megszervezik a Fuss egy kört a Bolyaiért adományozással egybekötött futóversenyt és a családi vetélkedőt is. Idén pedig új akciót indítanak, amely során bárki örökbe fogadhat egy négyzetmétert a Bolyai-sportpályából 50 lejért, ugyanis az a cél, hogy műfüves és gumírozott borítást kapjanak a futó, valamint a foci- és kosárpályák. Portik Vilmos főszervező elmondta, reméli, a széles kínálatból mindenki megtalálja a kedvére való programot.

A 7. Vásárhelyi Forgatag augusztus 23. és szeptember 1. között zajlik.

maszol.ro