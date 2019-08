Zenta: vállalkozási ismeretek azoknak, akiket a munkaerőpiac kirostál

2019. augusztus 23. 10:04

Zentán az Üzleti Inkubátorban kétnapos képzés kezdődött munkavállalók számára, illetve egynapos továbbképzést tartottak olyan munkaadók részére, akik bizonyos társadalmi csoportokhoz tartozó, új alkalmazottakat kívánnak munkába állítani. Mindkét esetben olyan munkavállalókról van szó, akik valamilyen szempontból veszélyeztetett csoportba tartoznak. Nemcsak testi fogyatékkal élőkre kell itt gondolni, hanem 50 éven felüliekre, iskolai végzettség nélküli személyekre, esetleg romákra, akik nehezen találnak maguknak munkát.

A zentai inkubátor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, valamint a Szegedi Dél-Alföldi Társadalomtudományi Kutató Társasággal együttműködve szervezte az oktatást „Szerbiában és Magyarországon a szociális vállalkozások népszerűsítése” címmel.

A program az innováció és a társadalmi karakter ötvözésével, mind az egyének, mind a társadalom számára előnyös eredmények elérését célozza. A program célja, a szociális vállalkozások területi terjeszkedésének ösztönzése a határ menti régiókban, a magyarországi modell és gyakorlatok alapulvételével. További cél, hogy felhívják a figyelmet arra, hogy a hátrányos helyzetű emberek is egyformán fontos tagjai a társadalomnak, ismertették a szervezők az előadás előtt.

Magyarország szociális vállalkozói rendszere sokat fejlődött az utóbbi időben, különösen a hátrányos helyzetű emberek munkahelyi foglalkoztatásának területén. Az elmúlt évek megmutatták, hogy az innováció által hogyan jelenik meg a lehetőség a profit szerzésre, a hátrányos helyzetű csoportok számára. Különösen úgy, hogy az Európai Unió támogatja ezeket a kezdeményezéseket. Azonban az ilyen jellegű vállalkozások és munkahelyek, a vonatkozó jogi szabályozás hiánya miatt csak korlátozott mértékben vannak jelen Szerbiában. Erre a problémára szeretnének majd megoldást javasolni.

A zentai Üzleti Inkubátort 2007-ben hozták létre azzal a céllal, hogy segítsék a kezdő vállalkozásokat.

- Ami a szociális vállalkozásokat illeti ez eddig jórészt ismeretlen fogalom volt Szerbiában. Célunk, hogy olyan képzést szervezzünk, amely hasznos lehet nemcsak a munkavállalók, hanem a munkaadók számára is. Miután a képzés befejeződik, a hallgatóink olyan ismeretanyagra tesznek szert, hogy akár önálló vállalkozásba is kezdhetnek – mondta Snežana Milanov.

Török György, a Magyar-Szerb Kereskedelmi és Iparkamara elnöke arról beszélt, hogy már Szegeden is voltak különféle rendezvényeik, amelyre Vajdaságból is érkeztek vállalkozók, hogy magyarországi vendéglátóik a tapasztalataikat átadják.

- Most Zentán folytatódik a képzés. Az EU-ban azok az emberek, akik részt vesznek az ilyen képzésen, utána általában megállják a helyüket és önállóan dolgoznak. Profitorientáltak ezek a vállalkozások és Magyarországon már számtalan ilyen cég létezik – fogalmazott Török György.

Vörös Attila, az inkubátor munkatársa elmondta, hogy a képzésre többek közt kismamákat, 50 év fölötti nőket vártak, illetve olyan férfiakat, akik már szintén közelednek a nyugdíjkorhatárhoz, s ezért nehezen kapnak munkát.

- A mostani előadáson a magyarországi példákról hallhatnak bővebben a résztvevők, hogy az ottani szociális vállalkozások miként működnek. Ezt követően szeptemberben egy tanulmányutat is szervezünk, amikor személyesen is megtekinthetik a képzés résztvevői ezeket a vállalkozásokat. Nem egy példa van arra, hogy idősebb nők kézműves termékeket gyártanak, olyan dolgokat, amiket azután a nagy kereskedelmi láncok is forgalmaznak. Ezeket a példákat szeretnénk majd bemutatni. Ezek a termékek egy védjegyet is kapnak majd a tervek szerint. A cél egy olyan márka létrehozása, ami a minőségnek is a védjegye lesz egyben.

Erre a kamara adja majd ki az engedélyt, mondta Vörös Attila hozzátéve, hogy holnap ugyanakkor a munkaadóknak lesz egy képzés.

- Cél, hogy a munkaadók ne csak egy olyan személynek adjanak munkát, akik szociálisan veszélyeztetett csoportba tartoznak, hanem többnek is. Sajnos Szerbiában a törvények még nagyban eltérnek az uniós előírásoktól, ezért elkészítettünk egy javaslatot, hogy milyen törvénymódosításokra lenne szükség, hogy a szociális munka intézménye Szerbiában is kiteljesedhessen - mondta Vörös Attila, aki elmondta azt is, hogy a képzésen körülbelül harmincan vesznek részt, de meghívót kaptak a továbbképzésre azoknak a civil szervezeteknek a képviselői is, akik szociális jellegű tevékenységet folytatnak. Vannak már olyan szervezetek, amelyek foglalkoznak termeléssel, de az árut különböző okok miatt nem tudják piacra juttatni. A képzés során lesz egy jogi blokk pont az ő számukra.

A partnerek egy innovatív szociális vállalkozás modellközpontot szándékoznak létrehozni Zentán. Ez egy olyan egység lesz, amely rendelkezik a szükséges infrastruktúrával ahhoz, hogy egyszerűbb és nehézséget jelentő esetekben a szociális vállalkozások meghatározására irányuló kezdeményezéseknek egyaránt segítséget nyújtson. A központ jogi segítségnyújtást és egyéb tanácsadást biztosít majd az érdekeltek számára.

Németh Ernő

