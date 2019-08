Lovrencsics: Fel kell törni a Suduva védelmét

2019. augusztus 23. 10:41

Az FTC gól nélküli döntetlent játszott a litván bajnok Suduva vendégeként az Európa Liga playoffkörének első mérkőzésén. A találkozó után a csapatkapitány, Lovrencsics Gergő a fradi.hu lapnak értékelt.

„Nehéz meccs volt. Ahogy láthattuk és tapasztaltuk, nagyon magas növésű játékosokból álló csapatról beszélünk. Az erényük az volt, hogy állandóan felívelgették a labdákat a két erős, magas csatárra és azokból kezdeményeztek. Az első öt percben volt két veszélyesebb helyzetük, amelyeket átvészeltünk. Utána játszottunk, folyamatosan járattuk a labdát. Ugyanakkor nagyon nehéz megbontani ezt az ötvédős rendszert, sőt a végén már kilencen is védekeztek. A második félidő közepétől már a támadóik is a saját térfelükön voltak. Mennünk kell tovább, van még egy felvonás” – tette hozzá a védő.

Azt is elmondta, hogy a játék mely területein kell változtatni a jövő csütörtöki visszavágón.

„Sok helyzetünk volt, de nem találtunk be. Tanulnunk kell ezekből a szituációkból. Ezek miatt érthetően maradt hiányérzet bennünk, hiszen korábban azt beszéltük, hogy fejezzük be a támadásokat, ezáltal is meggátolva a kontratámadásaikat. Volt, hogy centiméterekkel ment mellé a labda. Hazai pályán még többször kell próbálkoznunk és biztos, hogy egy kísérlet bemegy majd. Türelmesebbnek kell lennünk, de biztos vagyok benne, hogy Serhij Rebrov olyan taktikával küld pályára minket a hazai visszavágón, amellyel nyerhetünk. Hátul pedig ugyanilyen stabilan kell védekeznünk” – zárta gondolatait Lovrencsics Gergő.

A Ferencváros-Suduva mérkőzést augusztus 29-én, csütörtökön, 20 órakor rendezik a Groupama Arénában.

