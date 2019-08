El-selejtező - Kubatov: naivitás volt azt gondolni, hogy könnyű meccs lesz

2019. augusztus 23. 15:22

Naivitás volt azt gondolni, hogy ez egy könnyű meccs lesz - nyilatkozta az MTI-nek a litván Suduva elleni gólnélküli döntetlenről Kubatov Gábor a labdarúgó Európa-liga play-off körének első, csütörtöki találkozója után.

Kép: fradi.hu

Az FTC elnöke szót ejtett azokról is, akik lebecsülték a Suduvát: "Akik lenézték a Suduvát, és meglepődtek, hogy milyen nehéz mérkőzést játszottunk, azok nem értik ennek a sportnak a lényegét. A csapat nem tette meg azt a szívességet, hogy félvállról vegye az összecsapást." - hangsúlyozta Kubatov Gábor.



"Úgy láttam, a szakmai stáb nem akart abba a hibába esni például, amibe a Maccabi Tel-Aviv, amely egy héttel ezelőtt kétszer is kapitulált, és a párharc veszteseként mehetett haza. De az elmúlt években a Celtic, a Crvena zvezda és a Ludogorec is megszenvedett itt, és nem tudott nyerni, az APOEL pedig két góllal ki is kapott. És ezek csak az előző pár év eredményei. Persze, egy bravúrja mindenkinek lehet, de a Suduva három egymást követő évben is bejutott az Európa-liga-selejtezők rájátszásába, erre nehéz azt mondani, hogy véletlen lenne" - mondta Kubatov Gábor, aki kitért a nehéz talajú pályán vívott mérkőzésre és az FTC idei sorozatban nyújtott teljesítményére is.



A klubelnök kiemelte, hogy a statisztikák szerint 19 kísérlete volt a Fradinak, ebből nyolc a kaput is eltalálta, míg a Suduva mindössze egyszer talált kaput. A ferencvárosiak lőttek kilenc szögletet, és több mint 60 százalékban náluk volt a labda. Kubatov úgy fogalmazott, a statisztikákban óriási volt a különbség, de az FTC nem kimutatásokat akar nyerni, hanem párharcokat. A zöld-fehér klub elnöke szerint azt sem szabad elfelejteni, hogy volt egy olyan 16-oson belüli kezezés az ellenfélnél, amely után a nyári szabályváltozások miatt 11-est kellett volna ítélni a magyar csapatnak.



Kubatov hozzátette, hét nemzetközi mérkőzésen van túl a Ferencváros, és mindössze egyszer szenvedett vereséget. A mostani szezon előtti időszakkal összehasonlítva, ez már önmagában is nagy előrelépés, hiszen a 2014-19 közötti években 16 meccsen hétszer kapott ki az FTC.



Az elnök jelezte, tizenöt éve várnak arra a zöld-fehérek, hogy bejussanak egy csoportkörbe: "Tizenöt éve nem látott siker kapujában állunk, egy győzelemre attól. Naivitás volt azt gondolni, hogy ez egy könnyű meccs lesz. Küzdenünk kell a pályán, és küzdenünk kell a lelátón is, hogy továbbjussunk."

A sportvezető úgy gondolja, példát kell venni azokról a szurkolókról, akik rendre ott voltak minden idegenbeli selejtezőjükön, és akik most, Litvániában is megtapsolták a csapatot.



"Nem nyafogtak, hanem teli torokból kiabálták, hogy "mindent bele". A szurkolói csoportok pedig azt üzenték, "Rajtunk nem fog múlni" - idézte a Fradi szurkolóit a sportvezető, aki szerint mindegy, hogy milyen játékkal, ha kínkeservesen, célfutballal, akkor úgy, de tovább kell jutnia a Ferencvárosnak.



"Ha ősszel csoportkörös meccseket játszhatunk a Groupama Arénában, senkit nem fog érdekelni, hogy brillíroztunk-e a rájátszásban vagy nem. Egy dolgunk van: be kell kerülnünk a csoportkörbe, és ehhez mindenkinek hozzá kell tennie a részét. Akkor tudjuk kiverni a Suduvát, ha legyőzzük őket, így aztán csütörtökön, nekünk, fradistáknak együtt kell legyőznünk őket!" - zárta nyilatkozatát Kubatov Gábor.



MTI