Jean-Claude Juncker jövő héten ismét munkába áll a sikeres műtétjét követően

2019. augusztus 23. 16:11

Sikeres műtétjét követően jövő héten folytatja munkáját Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke - közölte a brüsszeli testület egyik szóvivője pénteken.

Mina Andreeva arról számolt be, hogy Juncker jelenleg még luxemburgi otthonában lábadozik az előző heti sürgős epehólyag-eltávolítása után, a jövő héten azonban várhatóan ismét munkába áll Brüsszelben.



A 64 éves politikusnak az operáció miatt meg kellett szakítania ausztriai nyaralását, és emiatt nem is tud részt venni a G7-országok vezetőinek hétvégi biarritz-i csúcstalálkozóján.



Juncker 2014 óta vezeti az Európai Bizottságot, mandátuma október végén jár le, utódja a német Ursula von der Leyen lesz. A politikus 1995-től 2013-ig Luxemburg miniszterelnöke volt, és mintegy húsz éven át a pénzügyminiszteri tisztséget is ő látta el.



MTI