Erdogan aggodalmát fejezte ki telefonon Putyinnak az idlíbi helyzet miatt

2019. augusztus 23. 16:36

Komoly aggodalmát fejezte ki pénteken Recep Tayyip Erdogan török elnök az Északnyugat-Szíriában kialakult helyzet miatt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek kettejük telefonbeszélgetése során - közölte a török államfői hivatal. A Kreml a közös szíriai erőfeszítések fokozásáról számolt be.

Putyin

A török közlemény szerint Erdogan arra hívta fel Putyin figyelmét, hogy a szíriai kormányerők előrenyomulása Idlíb és Hama tartományban nagyszabású humanitárius válsághoz vezethet. Egyúttal rámutatott: a damaszkuszi csapatok offenzívája az ellenzéki fegyveresek utolsó bástyái ellen sérti a tűzszünetet és kárt okoz a polgárháború rendezését célzó erőfeszítéseknek.



A török és az orosz elnök azután folytatott telefonbeszélgetést, hogy Bassár el-Aszad szíriai elnök Moszkva által támogatott erői a napokban a korábbi demarkációs vonal mentén kialakított török megfigyelőpontok közvetlen közelébe kerültek, és tízezrek indultak útnak Északnyugat-Szíriából a török határ felé a harcok elől.

Erdogan

Ennek kapcsán Erdogan azt közölte Putyinnal, hogy a szíriai csapatok támadása immár súlyos nemzetbiztonsági fenyegetést jelent Törökország számára.



A Kreml-közlemény szerint ugyanakkor a két vezető pénteken arról is megállapodott, hogy fokozzák országaik közös erőfeszítéseit Szíriában a "terroristák" jelentette fenyegetés felszámolására.



Oroszország, valamint a mérsékelt szíriai ellenzéket támogató Törökország tavaly szeptemberben egy demilitarizált ütközőövezet létrehozásáról állapodott meg Szíria északnyugati részén, a kormányerőket az ellenzéki fegyveresektől elválasztó demarkációs vonal mentén, ahol Ankara 12 megfigyelőpontot alakított ki.



Az Aszadhoz hű Szíriai Arab Hadsereg (SAA) és a szövetséges orosz csapatok április végén azonban offenzívát indítottak Idlíb és Hama tartományban, utóbbit a kormányerők azóta csaknem vissza is foglalták. Idlíb ezzel szemben még szinte teljes egészében az ellenzékiek és a Haját Tahrír as-Sám (HTS) dzsihadista ernyőszervezet uralma alatt áll.



Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) nevű, brit székhelyű emigráns csoport helyszíni aktivistái révén pénteken arról számolt be, hogy a szíriai kormányerők elfoglalták az észak-hamai Morek városát, ahol a 9-es számú török megfigyelőpont található.



A Bejrútban tartózkodó török külügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján azt mondta, hogy a török megfigyelőállások "nem estek csapdába". "Katonáinkat senki sem ejtheti csapdába" - hangoztatta.



Ibrahim Kalin török elnöki szóvivő szerda esti sajtótájékoztatóján már leszögezte: mindegyik megfigyelőpont marad a helyén, és ott teljesít szolgálatot, ahová a Moszkvával kötött egyezmény keretében létrehozták.



Az SAA legutóbb augusztus 5-én, mindössze négy nap után jelentette be a megkötött tűzszünet felmondását, mondván Törökország nem teljesítette kötelezettségeit, "a terroristák bandái" nem vonultak vissza 20 kilométerre a feszültségmentesítési övezet határaitól, és nem vonták ki onnan nehéz, valamint közepes fegyverzetüket sem.



Jogvédő csoportok és ellenzéki aktivisták szerdán azt adták hírül, hogy legalább 60 ezer ember hagyta el otthonát a napokban az északnyugat-szíriai harcok miatt. A területről véget nem érő kocsisorok tartanak a török határ felé - állították.



A szíriai kormány csütörtökön tudatta, hogy humanitárius folyosót nyitott Hama tartományban azoknak a civileknek, akik távozni akarnak az ellenzékiek uralta területekről a szíriai kormány ellenőrzése alatt álló területekre. Ali Hajdar, az állami megbékélési bizottság vezetője azt mondta, hogy a folyosón az emberek elhagyhatják Idlíb déli és Hama északi részét, és aki él a lehetőséggel, élelmet, menedéket és egészségügyi ellátást kap.



Az ENSZ becslése szerint Szíria északnyugati részén jelenleg mintegy 3 millió ember él. Legutóbbi adataik alapján az elmúlt négy hónapban legalább 500 civil halt meg tüzérségi és légitámadásokban a térségben, s 576 ezren kényszerültek elmenekülni, közülük 72 ezren augusztusban.



MTI