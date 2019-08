Újabb demokrata párti aspiráns lépett vissza az USA-elnökjelöltségtől

2019. augusztus 23. 17:08

Seth Moulton massachusettsi képviselő személyében újabb demokrata párti aspiráns lépett vissza az amerikai elnökjelöltségért folyó harctól pénteken.

Seth Moulton

Kép: newes.yahoo.com

A 40 éves politikus a Demokrata Országos Bizottság (DNC, a párt vezető szerve) San Franciscóban tartott tanácskozásán jelentette be döntését.



A Harvardon végzett, iraki háborút is megjárt Moultont viszonylag kevesen ismerik az Egyesült Államokban, és a választási kampányában sem sikerült nagy népszerűséget kivívnia. A különböző felmérések egybehangzó tanúsága szerint egyszázalékos vagy még annál is kevesebb támogatottsága volt. A választási küzdelemben a pártja vezető politikusait bíráló megjegyzéseivel tűnt ki, s a tavaly őszi félidős választások után egyike volt azoknak a politikusoknak, akik Nancy Pelosi házelnökké választása ellen szervezkedtek.



"Jóllehet, ez a kampány nem úgy zárult számomra, ahogyan szerettem volna, de úgy lépek vissza e versengéstől, hogy tudom, az amerikai nép és a jövőnk számára életbevágóan fontos témákat vetettünk fel" - fogalmazott döntése bejelentésekor. Elismerte azt is, hogy az áprilisban indított kampánya során mindvégig komoly nehézségekkel kellett szembenéznie. A The New York Timesnak adott és a lap pénteki számában megjelent interjújában úgy vélekedett, hogy három elnökjelölt-aspiráns között dől majd el a küzdelem. Mint fogalmazott: Joe Biden volt alelnök, Elizabeth Warren massachusettsi és Bernie Sanders vermonti szenátorok közül kerül ki a Demokrata Párt elnökjelöltje. "A vita most valójában arról szól, hogy a pártnak milyen mértékben kell balra fordulnia" - mondta.



Interjút adott a The Washington Post című lapnak is, és ebben Joe Bident nevezte meg a legalkalmasabb elnökjelöltként. "Fantasztikus elnök lenne" - hangoztatta. Hozzáfűzte: "a mentorom és a barátom, és nagy benyomást tesz rám a kampánya".





Joe Bidden

ocregister.com

Egy héten belül Seth Moulton a harmadik demokrata párti politikus, aki felhagyott a pártja elnökjelöltségéért folytatott küzdelemmel. A hét elején John Inslee, az északnyugati Washington állam kormányzója, előtte pedig John Hickenlooper, volt coloradói kormányzó lépett vissza. Inslee ismét állama kormányzói posztjáért indul harcba, Hickenlooper pedig bejelentette, hogy megindítja kampányát Colorado egyik szenátusi székéért. Jelenleg 21 politikus maradt versenyben az elnökjelöltségért.

MTI