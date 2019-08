Az aranyérmes magyar női kajakpáros még élvezni is tudta a döntő végét

2019. augusztus 23. 17:20

Magabiztos győzelmet aratott a magyar női kajakpáros 1000 méteren a szegedi, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu-világbajnokságon, Hagymási Réka és Medveczky Erika szerint döntőjük végét még élvezni is tudták.

Világbajnokaink

Kép: origo/Csudai Sándor

A páros rutinosabb tagja, Medveczky Erika 2017-et és 2018-at követően harmadik vb-aranyérmét nyerte ebben a számban, Farkasdi Ramóna és Csipes Tamara után a harmadik társsal. A döntő után az esélyesként rajthoz álló Medveczky elmondta: el kell tudni viselni ezt a terhet egy sportolónak, ha tényleg jó.



"Réka is ideális páros társ, bár ő elsősorban gyors. A gyorsaságát azonban képes az állóképességi számra is átmenteni, mert rendkívül sokat dolgozik" - dicsérte társát Medveczky. Hozzátette: tökéletes bemelegítés volt számára ez a vb-győzelem a négyes vasárnapi döntője előtt.



Hagymási Réka kiemelte: rutinos társától a felkészülés és a verseny alatt is sok segítséget kapott.



"Olyan pályát mentünk, aminek a végét még élvezni is tudtuk, plusz 500 métertől már igazán érezhettük a hazai szurkolók biztatását" - nyilatkozta. Hozzátette: fél távnál biztos előnyük ismeretében már érezték, hogy "meglehet" a döntő, de ettől függetlenül végig igyekeztek koncentrálni, mert 1000 méteren a hajrában is történhetnek meglepetések.



A férfi kenupárosok 500 méteres számában ezüstérmes lett Hajdu Jonatán és Fekete Ádám kettőse, ők azonban csak részben elégedettek ezzel az eredménnyel.



"Szegedi rendezésű vb-n egy magyar kajak-kenus nem lehet elégedett még az ezüstéremmel sem" - hangsúlyozta Fekete Ádám. Hozzátette: a hajrában, amikor már látták, hogy a vezető kínaiakat nem tudják behozni, és így fokozottan érezték a hátszél jelentette hátrányt, valamint az oxigénhiányt, a közönség tolta őket be a célig.



Hajdu elégedettebben értékelt, mondván: bár szerettek volna nyerni, így is elérték a kitűzött céljukat, mivel érmet szereztek és csak nagy csatában kaptak ki a győztestől.



"A felkészülés során kevés pályát tudtunk időre teljesíteni, de azok legalább jól sikerültek. Világversenyen ez az első 500 méterünk, ahol érmet szereztünk, és ezzel nagy lépést tettünk afelé, hogy az 1000 méteres, olimpiai páros számban szerepet kapjunk" - mondta.



A verseny harmadik magyar érmét a 200 méteres női kajakpáros szerezte. A bronzérmes egységben ülő Lucz Anna kiemelte: hatalmas élmény volt hazai közönség előtt versenyeznie, hasonló érzésben még nem is volt része.



"Nagyon izgultam a rajt előtt, de ahogy beálltunk a rajtgépbe, ez elmúlt. El sem hiszem, hogy itt lehettünk a hazai vb-n, amelyen döntőbe jutottunk, és ott még érmet is szereztünk" - mondta.



Kiss Blanka hozzátette: a közönség sokat segített nekik, óriási erőt adott számukra.



"A verseny alatt a szurkolók biztatásán kívül semmi mást nem hallottam, és az előttem ülő Annán kívül senkit és semmi mást nem láttam" - nyilatkozta.

MTI