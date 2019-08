Az idén ismét többen próbáltak embercsempészek révén Ausztriába jutni

2019. augusztus 23. 19:30

2018-ban a megelőző évhez képest kevesebben próbáltak meg embercsempészek segítségével Ausztriába jutni egy frissen bemutatott, a tavalyi adatok alapján összeállított jelentés szerint; az idén azonban ismét nőtt a számuk.

Az osztrák szövetségi bűnügyi rendőrség (Bundeskriminalamt) szerint az illegális migráció leküzdése továbbra is nagy kihívást jelent.



Gerald Tatzgern, a embercsempészettel és emberkereskedelemmel foglalkozó osztály vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy míg tavaly az azt megelőző évhez képest 23,5 százalékkal kevesebben, 21 236-an próbáltak meg embercsempészek segítségével eljutni Ausztriába, idén ismét nőtt ez a szám. A migránsok a komoly kockázatoktól sem riadtak vissza, többen konténerekben és tehergépkocsikban rejtőztek el.



Tavaly az embercsempészek új útvonalakon próbáltak meg embereket eljuttatni Európába; ezek nem érintették Ausztriát, részben ezzel magyarázható a visszaesés.



Ausztria már nem tartozik az öt legkedveltebb célország közé, de az okok közé tartozik az is, hogy Szíriában egyre csökkent a harcok száma, Törökország pedig csatlakozott az EU migrációs paktumához.



Míg 2017-ben 8994, addig tavaly 2843 migránst fogtak el, akik embercsempészek segítségével jutottak el Ausztriába; ez 68,4 százalékos visszaesés.



Embercsempészek segítségével a legtöbben Afganisztánból (443), Iránból (317), Szíriából (303), Irakból (236) és Nigériából (202n) érkeztek.



Voltak olyanok is, akik embercsempészek segítsége nélkül érkeztek az országba. A legtöbben Olaszországból (5170), Magyarország irányából (1648) és Németország felől (1431 ) próbálkoztak.

MTI