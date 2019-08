Megkezdődött a 18. Vidor Fesztivál Nyíregyházán

2019. augusztus 23. 21:33

Mintegy kétszázezer látogatót várnak a vidámság és derű országos seregszemléjére, a Vidor Fesztiválra; a pénteken kezdődött kilencnapos programsorozaton hatvan helyszínen több mint kétszáz koncerttel, színházi előadással, filmvetítéssel várják a közönséget Nyíregyházán.

A péntek esti ünnepélyes megnyitón Fekete Péter kultúráért felelős államtitkár az Országos Színháztörténeti Múzeum egyik különleges relikviáját, Latabár Kálmán színművészt mintázó bábut hozta el jelképesen a nyíregyháziaknak.



Ezt a műtárgyat egy rajongója készítette a 20. század nagy magyar nevettetőjéről, ez a premier ajándék most múzeumi tárgyként lehet ott a múzeum polcán - mondta az államtitkár.



Fekete Péter szavai szerint köszönet és gratuláció jár azoknak, akik felismerték, hogy szükség van egy humorra alapozott rendezvényre, ami az elmúlt évek alatt Közép-Európa egyik vezető fesztiváljává nőtte ki magát.



A programsorozat egyik legnagyobb erénye, hogy az egyik művészeti ág segíti a másikat, a táncon, a színházművészeten kívül már megjelentek a programban a cirkuszművészeti előadások is - tette hozzá Fekete Péter.



Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere arról beszélt, a tizennyolcadik Vidor sokszínű programjával nemcsak arra jó, hogy szórakoztassa az embereket, segítségével Nyíregyháza megmutathatja vendégszerető arcát is.



Idén két új helyszínnel, a megújult Bencs-villával és a Rózsakert Szabadtéri Színpaddal bővült a bemutatóhelyek száma - mondta Kirják Róbert, a szervező Móricz Zsigmond színház ügyvezető igazgatója. Megjegyezte, a Vidor faluban új gasztronómiai élmények, a Vidor kertben pedig minden este más-más fellépő várja a közönséget, a nagyszínpadi koncertek sorában pedig a legismertebb hazai együttesek és unikális világzenei formációk szórakoztatják a fesztiválra látogatókat.



A megnyitón köszöntőt mondott Bige László, a rendezvényt támogató Bige Holding Csoport elnök-vezérigazgatója és Benedek Miklós színművész, a színházi versenyprogram zsűrijének elnöke is.



A kilencven százalékban ingyenes Vidor-programok Nyíregyháza mellett Szabolcs-Szatmár-Bereg megye mintegy húsz településén egyaránt elérhetőek lesznek. A színházi versenyprogramban a szabolcsi kőszínház nagyszínpadán és a Krúdy Kamarában a legismertebb hazai és határon túli magyar színtársulatok tizennyolc vígjátékát és zenés színpadi játékát mutatják be.



A versenyelőadásokról lemaradók ingyenes színházi előadásokat nézhetnek meg a Kossuth téri nagyszínpadon.



Koncertezik mások mellett a Halott pénz, a Bagossy Brothers Company, a Parno Graszt & Bohemian Betyars, a Kelemen Kabátban, a Magashegyi Underground és a Mystery Gang, a benini B.I.M., a német Workers Delight, az ukrán Hudaki, a kanadai Shaun Ferguson, a haiti Wesli, a francia La Cumbia Chicharra és a szenegáli-német Ablaye Cissoko & Völker Goetze.



A Vidoron számos más kulturális program várja még az érdeklődőket: ingyenes filmvetítések, utcazenészek, zsonglőrök, pantomimesek, mutatványosok, gólyalábasok, a gyerekeknek szóló koncertek, bábelőadások színesítik a programot.



MTI